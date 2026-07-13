Widzowie nienawidzą jego postaci i jest tym zachwycony. Czy Armand z "Wampira Lestata" rzeczywiście jest złoczyńcą? - WYWIAD

Nakręcić serial z tak toksycznymi i zepsutymi bohaterami, sprawiając przy tym, że fani pokochają ich z całego serca, to nie lada sztuka, która udaje się nie licznym. Twórcy "Wywiadu z wampirem" i teraz "Wampira Lestata" spisali się jednak na medal i choć co rusz przewracamy oczami, krzyczymy do ekranu, czy odwracamy wzrok ze zgorszenia, mało która produkcja budzi obecnie tak pozytywne emocje (i zbiera tak wyśmienite oceny). "To nie jest tak, że 'ten zrobił coś dobrego, więc jest dobrym gościem, a ten drugi coś złego, więc on jest złoczyńcą'. W naszym serialu nie istnieją tak proste podziały. Zwłaszcza, że mamy aktorów, którzy sprawiają, że ich bohaterowie mogliby zrobić coś dokumentnie złego, a wy i tak byście ich kochali. Mogą mordować ludzi, a my i tak im to wybaczymy" - mówi w naszej rozmowie Eric Bogosian, serialowy Daniel Molloy.

"Wampir Lestat" - rozmawiamy z obsadą najlepiej ocenianego serialu 2026 roku | Wywiad ESKA

Assad Zaman o roli Armanda w "Wampirze Lestacie" - nie zamierza bronić swojego bohatera

Nie ma prostych podziałów, ale jakiś kozioł ofiarny być musi, by widzowie mogli wyładować nań swoje negatywne emocje. I tak się składa, że padło na Armanda (w tej roli Assad Zaman). Czy jest on rzeczywiście najgorszy z całej tej zgrai? To kwestia dyskusyjna, ale z pewnością nie jest tak charyzmatyczny jak Lestat (Sam Reid), błyskotliwy jak Daniel czy urzekający jak Louis (Jacob Anderon). A do tego jest tak fałszywy, że nikt przy zdrowych zmysłach nie uwierzyłby mu nawet w to, która jest godzina.

Przy okazji premiery "Wampira Lestata" miałam okazję porozmawiać z Assadem Zamanem, który otwarcie przyznaje, że nawet dla niego Armand jest prawdziwą enigmą. Zdaje sobie sprawę z silnych i skrajnych emocji, jakie wzbudza jego bohater i nie mógłby być z tego powodu bardziej szczęśliwy.

Kogo kocha? Gdzie on w ogóle jest? Kim jest Armand? Czym? Czemu? Na żadne z tych pytań nie znam odpowiedzi. I w tym tkwi piękno tej postaci. Tak wielu widzów ma tak silne i skrajne opinie na jego temat. Kochają go i nienawidzą. Nikt nie pozostaje obojętny. Nie do końca rozumiem, jak to działa. Gram tę postać, ale nie do końca pojmuję to jak dużą fascynację wzbudza.

Zdecydowana większość aktorów grających złoczyńców, tudzież typów "moralnie niejednoznacznych", stara się bronić swych bohaterów i racjonalizować widzom ich postępowanie. Assad Zaman hołduje zgoła innemu podejściu.

Oczywiście mam wyrobioną opinię na jego temat, ale nie chcę dzielić się nią publicznie, bo niektórym może to zepsuć ich sposób postrzegania tej postaci. A ten dyskurs, który wywołuje, jest piękny. Oczywiście dopóki jest on kulturalny i cywilizowany. I fakt, że ten serial sprawia, że ludzie dyskutują o tych bohaterach, ich relacjach i opowieściach, sprawi, że na długo pozostanie w zbiorowej pamięci - wyjaśnia.

Autor: AMC/ Materiały prasowe

Kogo właściwie kocha Armand - Louisa, Lestata czy Daniela?

Relacje bohaterów "Wywiadu z wampirem" i "Wampira Lestata" są bardziej niejednoznaczne i skomplikowane niż “Moda na sukces”. W najnowszych odcinkach Armand odpuścił sobie drogę ku odkupieniu i po wzgardzeniu przez Lestata i wcześniejszym odrzuceniu przez Louisa, wyznał miłość Danielowi. Pytanie tylko, na ile szczere jest to uczucie, a na ile podyktowane brakiem innych (w jego ocenie lepszych) opcji?

Kogo kocha Armand? Pojęcia nie mam. Tego, który go zechce. Może to być ktokolwiek - skwitował Assad w naszej rozmowie, a Eric Bogosian dorzucił krótkie: Jak w piosence Crosby, Stills, Nash & Young - niech kocha tego, z którym akurat jest.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Wampir Lestat" to najlepiej oceniany serial tego roku. Twórcy postawili na bardzo odważny ruch

"Anne Rice's The Vampire Lestat" emitowany jest w Polsce na antenie AMC w poniedziałki o 3:00 w nocy (emisja w oryginalnej - angielskiej wersji językowej) oraz o 22:00 (emisja w polskiej wersji językowej). Poprzednie sezony, tj. "Wywiad z wampirem", obejrzycie zaś w Canal+ Online.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Ród smoka". Alys Rivers jest DUCHEM? Aktorka komentuje fanowską teorię