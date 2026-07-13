Na Wspólnej. Milena postawi twarde warunki. Co wybierze Bożydar?

Bożydar myśli o inwestycji w odcinek 4253 odcinku "Na Wspólnej"

Najbliższy odcinek serialu TVN przyniesie nowe pomysły biznesowe jednego z bohaterów. Bożydar ponownie weźmie pod uwagę nabycie atrakcyjnego lokalu na dachu, który wcześniej został mu przedstawiony przez Brygidę (Maja Wolska) we współpracy z Michałem (Robert Kudelski). Na decyzję mężczyzny mocno wpłyną również zachęty ze strony Jolanty (Joanna Gonschorek). Klusek będzie dysponował odpowiednimi funduszami, ponieważ ostatecznie nie poniesie kosztów związanych z uroczystością ślubną swojego syna, o której zresztą dowie się po fakcie, gdy młoda para postanowiła zorganizować wszystko samodzielnie.

Biznesowe plany skłonią Kluska do konkretnych kroków. W tym samym epizodzie zwróci się on do swojej nowej synowej z prośbą o zaaranżowanie rozmowy z Iloną (Anna Samusionek) i Adrianem (Piotr Jankowski), z którymi wcześniej toczył zażarty bój o wspomnianą nieruchomość. Te zawodowe zawirowania sprawią jednak, że mężczyzna zacznie zaniedbywać własną żonę, unikając z nią kontaktu, co ostatecznie doprowadzi Milenę na skraj wytrzymałości.

Mocne ultimatum dla męża w odcinek 4253 odcinku "Na Wspólnej"

Sytuacja między małżonkami osiągnie punkt krytyczny. Zniecierpliwiona Milena zdecyduje się na radykalny krok i postawi przed mężem twardy warunek dotyczący ich wspólnej przyszłości. Kobieta zażąda od Bożydara ostatecznej deklaracji, czy ten jest w stanie zapomnieć o jej kontrowersyjnej aktywności w sieci, obejmującej publikację odważnych fotografii oraz flirtowanie z nieznajomymi na platformach randkowych. Jednocześnie bohaterka jasno zakomunikuje, że w przypadku braku przebaczenia jedynym wyjściem będzie definitywne zakończenie ich związku.

Przed Bożydarem stanie więc niezwykle trudne zadanie. Widzowie wkrótce przekonają się, czy mężczyzna zdoła wybaczyć żonie jej internetowe ekscesy i postanowi ratować małżeństwo, tym bardziej że ostatnie wydarzenia sugerowały jego stopniowe mięknięcie w tej kwestii.

Trudne wybory i nowe perspektywy w odcinek 4253 odcinku "Na Wspólnej"

Rozwój wydarzeń w serialu może przybrać różne obroty. Niewykluczone, że urażona duma weźmie górę i Bożydar przystanie na propozycję rozwodu, zważywszy na to, że w jego życiu pojawiają się inne interesujące opcje. W pobliżu cały czas będzie kręcić się Jolanta, a na horyzoncie będzie majaczyć obiecująca perspektywa nabycia nowego lokalu użytkowego.

Niepewna pozostaje również kwestia wspomnianej nieruchomości. Zastanawiające jest, czy Klusek ostatecznie zrezygnuje z zakupu, ustępując pola Zdybickiej i Baliszewskiemu, czy też może spróbuje zrealizować swoje plany biznesowe, by jednocześnie odegrać się na dawnych rywalach za ich wcześniejsze nieprzyjemne komentarze pod jego adresem.

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