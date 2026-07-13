Ignacy odkryje szokującą prawdę o Lucy z "Na Wspólnej". Wybuchnie potężny skandal

Co się wydarzy w 4252 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4252 odcinku "Na Wspólnej" starszy Brzozowski wyskoczy do Lucy z propozycją wspólnego zamieszkania. Choć kobieta zareaguje ogromnym entuzjazmem, uzna, że Michał najpierw powinien przedyskutować tę kwestię ze swoim synem. W końcu niedawno to właśnie młody chłopak smalił do niej cholewki, kompletnie nie zdając sobie sprawy, że atrakcyjna blondynka wybrała jego ojca. Sama Lucy nigdy zresztą nie była nim zainteresowana w ten sposób.

10

Niestety, młody Ignacy kompletnie opacznie zrozumiał delikatne sygnały płynące od partnerki ojca. Gdy wreszcie dotarło do niego, że kobieta związała się z jego ojcem, poczuł potężną złość. Co gorsza, jeszcze teraz wspólnie ze swoim znajomym nakryją zakochanych na igraszkach w apartamencie Michała, co wywoła u chłopaka gigantyczne oburzenie. Jak się okaże w 4252 odcinku "Na Wspólnej", to będzie dopiero początek serii wstrząsających odkryć dla młodszego z Brzozowskich.

Szokujące odkrycie Ignacego w 4252 odcinku "Na Wspólnej"

Wszystko za sprawą wspomnianego znajomego, który ukradkiem zrobi nowej miłości Michała odważne fotografie. Po chwili chłopak wrzuci zrobione zdjęcia do sieci, co zaowocuje odnalezieniem profilu Lucy na stronie internetowej znanej agencji towarzyskiej. Właśnie tam pracowała, zanim na jej drodze stanął Brzozowski. Kumpel momentalnie przekaże te informacje Ignacemu, który w szoku postanowi przeprowadzić własne śledztwo w tej sprawie.

W 4252 odcinku serialu Ignacy chwyci za telefon i wybierze numer podany w profilu Lucy, pytając bez ogródek o koszt spędzenia z nią czasu. Szybko zda sobie sprawę, że internetowe rewelacje to szczera prawda! Chłopak, chcąc za wszelką cenę chronić ojca przed związkiem z byłą pracownicą agencji towarzyskiej, podejmie bardzo drastyczne kroki.

Ignacy zablokuje Lucy wstęp do domu w 4252 odcinku "Na Wspólnej"

Wkrótce potem kompletnie nieświadoma niczego kobieta zapuka do drzwi apartamentu Brzozowskiego. Ignacy jednak nie pozwoli jej przekroczyć progu! Prawdopodobnie Lucy nie będzie wiedziała, że to właśnie z nim rozmawiała przez telefon chwilę wcześniej, więc uzna po prostu, że chłopak nie zgadza się na wspólne mieszkanie. Z pewnością nie domyśli się, że Ignacy chce całkowicie wymazać ją z życia swojego taty.

Czy ta dramatyczna decyzja w 4252 odcinku "Na Wspólnej" przesądzi o losach relacji Michała i Lucy? Czy młody Brzozowski zdoła na zawsze odsunąć ukochaną ojca od ich rodziny? Odpowiedzi poznamy wkrótce w kolejnych odsłonach popularnej telenoweli TVN.