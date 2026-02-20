Spis treści
- „Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 369
- „Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 370
- „Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 371
- „Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 372
- „Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 373
- "Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
- "Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
W poprzednich odcinkach (364-368) Halil celowo trafił do aresztu, by dotrzymać obietnicy i być przy Zeynep podczas burzy. Hakan namierzył Fikreta, gdy próbował sprzedać biżuterię Songul, i oddał go w ręce policji, a jego zeznania doprowadziły do uwolnienia Zeynep. Upokorzona i ścigana Songul błąkała się po ulicach i poprzysięgła zemstę. Wkrótce Zeynep dowiedziała się, że jest w ciąży, po czym została porwana na zlecenie Songul. Ranna próbowała pomóc Halilowi ją odnaleźć, a on desperacko jej szukał i oddał dla niej krew w szpitalu. Lekarze uratowali Zeynep i dziecko, a Arzu zdemaskowała Songul. Muzaffer obwinił Halila o śmierć córki. Tymczasem Kumru wyznała Umutowi miłość, Eren usłyszał, że właściciel chce sprzedać dom, a Halil zaczął planować, jak odnaleźć Koraya i odzyskać kontrolę nad sytuacją. Spełniając zachcianki ciężarnej żony, zabrał ją na grzybobranie, gdzie Cemil wyznał Merve miłość.
„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 369
Halil i Zeynep przeżywają wzruszające chwile przy badaniu USG, słysząc bicie serca dziecka, po czym Halil, mimo własnych problemów finansowych, opłaca operację ciężko chorej córki Koraya. Kobieta dziękuje mu, odrzucając pieniądze Koraya, który spalił fabrykę Halila. W gabinecie Halil postanawia chronić Busrę i jej matkę przed konsekwencjami działań Koraya, jednocześnie przygotowując Zeynep na trudne czasy. Wieczorem Zeynep cieszy się z grzybów przyniesionych przez nową pokojówkę, a Halil informuje ją o odzyskaniu spokoju i odszkodowaniu, kończąc historię obietnicą kolejnych spełnionych marzeń i wyjazdu do Francji.
„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 370
Selma zyskuje 5 milionów lir za swoją kolekcję biżuterii, ratując rodzinę, a Zeynep dochodzi do zdrowia. Halil przygotowuje list do dziecka i bilety do Francji dla Zeynep. W końcu nadchodzi długo wyczekiwany moment poznania płci dziecka.
„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 371
Tulay i Gulhan próbują odgadnąć płeć dziecka Zeynep. Selma otrzymuje zapłatę za projekty biżuterii. Kumru ogłasza zaręczyny z Umutem. Eren kupuje dom na kredyt. Gulhan i Tekin postanawiają ponownie spróbować leczenia, by spełnić marzenie o własnym dziecku.
„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 372
Halil z ciężarną Zeynep wracają z do domu po trzymiesięcznym pobycie we Francji. Perfumy stworzone przez Zeynep mają trafić do sprzedaży w Turcji. Merve wyznaje siostrze, że jest zakochana w Cemilu. Halil przekonuje Tülay, by zgodziła się na małżeństwo najmłodszej córki. Rodzina zaczyna przygotowania do zaręczyn. Halil i Zeynep wybierają imię dla syna.
„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 373
Merve i Cemil cieszą się z akceptacji rodziny. Gulhan i Tekin dowiadują się, że nie mogą mieć dzieci. Rodzina spotyka się na tradycyjnych zaręczynach Merve i Cemila. Zumrut udziela młodym błogosławieństwa, dochodzi do symbolicznego przecięcia wstążki oraz wymiany obrączek. Zeynep postanawia, że ich syn otrzyma także imię Ihsan, po ojcu Halila.
"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejna dawka emocji czeka na widzów w odcinkach 369-373, które zostaną wyemitowane w dniach 2-6 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
- odc. 369 - poniedziałek, 2 marca
- odc. 370 - wtorek, 3 marca
- odc. 371 - środa, 4 marca
- odc. 372 - czwartek, 5 marca
- odc. 373 - piątek, 6 marca
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.
W serialu występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)
