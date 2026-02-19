W poprzednim odcinku (366) Halil desperacko próbował dotrzeć do osłabionej Zeynep. Songul szantażem zmusiła Arzu do kradzieży biżuterii, a prawda o jej zbrodniach zaczęła wychodzić na jaw. Przekonana, że nie przeżyje, Zeynep pożegnała się z mężem, podczas gdy Songul znalazła sposób, by zatrzymać Halila.

„Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 367

Kumru wysyła Umutowi wiadomość z wyznaniem miłości. Eren dowiaduje się, że właściciel domu, w którym mieszkają, chce go sprzedać. Halil oddaje krew w szpitalu. Lekarze ratują Zeynep i nienarodzone dziecko. Arzu demaskuje Songul. Muzaffer uważa, że Halil jest winny śmierci jego córki Gozde i będzie chciał się zemścić. W fabryce mąki wybucha pożar.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 367. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 26 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują: