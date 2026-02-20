Dramat w "M jak miłość". Basia otrzyma bolesną wiadomość od ukochanego

Emisja odcinka 1914. "M jak miłość"

Fani produkcji zobaczą ten epizod we wtorek, 3 marca 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2. To właśnie wtedy relacja Basi i Michała przejdzie do historii. Choć sportowiec wielokrotnie zapewniał Rogowską o powadze swoich uczuć i snuł plany na przyszłość, ostatecznie jego ambicje zawodowe wezmą górę. Zraniona i zawiedziona dziewczyna, widząc, że obietnice partnera były nic niewarte, podejmie decyzję o przeprowadzce do Niemiec, by tam zacząć nowy rozdział.

Basia nie może pogodzić się ze stratą

Mimo że od rozstania minie już kilka dni, nastolatka wciąż będzie głęboko przeżywać odrzucenie. W trudnych chwilach oparciem okaże się Barbara Mostowiak. Wnuczka wypłacze się w ramionach babci, nie potrafiąc zrozumieć, dlaczego chłopak, który deklarował pogodzenie kariery z miłością, tak łatwo z niej zrezygnował. Seniorka rodu zrobi wszystko, by nie pozwolić Basi na pogrążenie się w depresji, tłumacząc jej, że świat nie kończy się na jednej nieszczęśliwej miłości.

Tchórzliwa ucieczka Michała do Mediolanu

Piłkarz pojawi się jeszcze w Grabinie, ale zabraknie mu cywilnej odwagi na konfrontację z byłą partnerką. Zamiast spotkać się z Basią, odwiedzi Barbarę, skarżąc się, że dziewczyna ignoruje jego telefony. Mostowiakowa uświadomi mu wówczas, jak wielki ból sprawił jej wnuczce. Okazuje się, że wizyta ma charakter pożegnalny – chłopak podpisał roczny kontrakt z włoskim klubem. Wyjazd do Mediolanu oznacza, że postać grana przez Igora Pawłowskiego zniknie z serialu na stałe.

Gwałtowna reakcja na list pożegnalny

Rogowska o wyjeździe byłego chłopaka dowie się pośrednio, otrzymując od babci pozostawiony przez niego list. Sposób, w jaki Michał zakończył ich znajomość, uświadomi jej jego tchórzostwo i brak szacunku. Lektura wiadomości doprowadzi Basię do szału. Zalana łzami nastolatka zacznie krzyczeć, że nienawidzi byłego partnera, a następnie w emocjach podrze kartkę, chcąc ostatecznie wymazać Michała ze swojej pamięci.