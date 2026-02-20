M jak miłość. Marysia usłyszy przerażającą wróżbę. Koniec małżeństwa Rogowskich?

Agnieszka Pyź
2026-02-20 15:22

W 1914. odcinku "M jak miłość" nad małżeństwem Rogowskich zbiorą się czarne chmury. Podczas gdy Artur będzie zafascynowany nową lekarką, Marysia usłyszy niepokojącą przepowiednię. Wędrowna wróżka ostrzeże ją przed kobietą, która na zawsze odmieni jej los. Czy Artur znów zdradzi żonę z młodszą Joanną?

Trudne chwile w Grabinie

Emisja 1914. odcinka zaplanowana jest na wtorek, 3 marca 2025 roku. Dla Rogowskiej będzie to wyjątkowo ciężki czas. Kobieta musi dźwigać ciężar opieki nad wnukiem, ukrywając przed nim tragiczną prawdę o śmierci matki. Sytuacji nie poprawia fakt, że Paweł wciąż nie wrócił do domu. Narastające problemy przytłaczają bohaterkę, która coraz gorzej radzi sobie z udawaniem przed małym Antosiem, że w rodzinie wszystko układa się pomyślnie.

Nowa kobieta w życiu Rogowskiego

Rogowski zamiast w pełni odciążyć żonę w domowych obowiązkach, skupi swoją uwagę na sprawach zawodowych. W przychodni w Lipnicy zatrudni nową kardiolożkę. Joanna Dobrzańska, bo tak nazywa się nowa postać, zrobi na lekarzu piorunujące wrażenie nie tylko kompetencjami, ale i urodą. Ich znajomość rozpocznie się od dramatycznego incydentu, w którym młoda lekarka zostanie ranna. Artur nie będzie mógł przestać o niej myśleć.

Tajemnicza przepowiednia w Grabinie

Podczas spaceru z wnukiem po okolicy, Marysia natknie się na wędrowną wróżkę oferującą swoje usługi mieszkańcom. To spotkanie zasieje w sercu Rogowskiej ziarno niepokoju. Kobieta usłyszy ostrzeżenie o nadchodzących wielkich zmianach, za którymi stać będzie inna kobieta. Choć słowa nie będą wprost mówiły o zdradzie, Marysia natychmiast wyczuje zagrożenie i podzieli się swoimi obawami z przyjaciółką, Judytą.

Rogowska nie jest jeszcze świadoma, że źródłem jej przyszłych problemów może stać się nowa pracownica męża. Joanna Dobrzańska powoli wkroczy w życie Rogowskich, budując relację z Arturem na gruncie zawodowym i prywatnym. Widzowie doskonale pamiętają, że lekarz w przeszłości nie był wierny, co czyni wizję kolejnego romansu bardzo realną.

