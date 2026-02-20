M jak miłość. Marysia usłyszy przerażającą wróżbę. Koniec małżeństwa Rogowskich?

Trudne chwile w Grabinie

Emisja 1914. odcinka zaplanowana jest na wtorek, 3 marca 2025 roku. Dla Rogowskiej będzie to wyjątkowo ciężki czas. Kobieta musi dźwigać ciężar opieki nad wnukiem, ukrywając przed nim tragiczną prawdę o śmierci matki. Sytuacji nie poprawia fakt, że Paweł wciąż nie wrócił do domu. Narastające problemy przytłaczają bohaterkę, która coraz gorzej radzi sobie z udawaniem przed małym Antosiem, że w rodzinie wszystko układa się pomyślnie.

Nowa kobieta w życiu Rogowskiego

Rogowski zamiast w pełni odciążyć żonę w domowych obowiązkach, skupi swoją uwagę na sprawach zawodowych. W przychodni w Lipnicy zatrudni nową kardiolożkę. Joanna Dobrzańska, bo tak nazywa się nowa postać, zrobi na lekarzu piorunujące wrażenie nie tylko kompetencjami, ale i urodą. Ich znajomość rozpocznie się od dramatycznego incydentu, w którym młoda lekarka zostanie ranna. Artur nie będzie mógł przestać o niej myśleć.

Tajemnicza przepowiednia w Grabinie

Podczas spaceru z wnukiem po okolicy, Marysia natknie się na wędrowną wróżkę oferującą swoje usługi mieszkańcom. To spotkanie zasieje w sercu Rogowskiej ziarno niepokoju. Kobieta usłyszy ostrzeżenie o nadchodzących wielkich zmianach, za którymi stać będzie inna kobieta. Choć słowa nie będą wprost mówiły o zdradzie, Marysia natychmiast wyczuje zagrożenie i podzieli się swoimi obawami z przyjaciółką, Judytą.

Rogowska nie jest jeszcze świadoma, że źródłem jej przyszłych problemów może stać się nowa pracownica męża. Joanna Dobrzańska powoli wkroczy w życie Rogowskich, budując relację z Arturem na gruncie zawodowym i prywatnym. Widzowie doskonale pamiętają, że lekarz w przeszłości nie był wierny, co czyni wizję kolejnego romansu bardzo realną.