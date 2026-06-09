Tureckie i hiszpańskie seriale w czasie mundialu 2026. Co z emisją nowych odcinków w TVP?

AR
2026-06-09 18:09

Tureckie i hiszpańskie seriale są emitowane na antenach TVP przez cały tydzień, ale 11 czerwca 2026 startują Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. W związku z tym pojawia się pytanie, czy transmisje sportowe wpłyną na ramówkę i emisję nowych odcinków tureckich i hiszpańskich telenowel. Sprawdzamy, czy codzienne seriale zostaną zawieszone.

Tureckie seriale w trakcie mundialu

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Autor: Charlie Riedel; TVP VOD/ East News Kolaż zdjęć przedstawiający dwie aktorki z seriali "Dziedzictwo" i "Akacjowa 38" oraz baner FIFA World Cup 2026. Fotografie symbolizują obawy widzów o losy tureckich i hiszpańskich seriali podczas Mundialu 2026. Więcej na Super Seriale.

Mundial 2026 na antenie TVP

Polscy widzowie od lat chętnie oglądają zagraniczne seriale, dlatego Telewizja Polska regularnie umieszcza je w swojej ramówce. W TVP1 można obecnie śledzić takie tureckie produkcje jak "Dziedzictwo" i "Złoty chłopak", a na TVP2 emitowana jest "Panna młoda". Dużym zainteresowaniem cieszą się również hiszpańskie telenowele. "Akacjowa 38" oraz "La promesa – pałac tajemnic", które zdobyły uznanie także wśród fanów tureckich produkcji. Dzięki temu miłośnicy serialowych historii mają bogatą ofertę na popołudniowe seanse w TVP. Czy niebawem czekają ich zmiany? Telewizja Polska będzie transmitować Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie, co oznacza liczne relacje sportowe zajmujące znaczną część antenowego czasu. W związku z tym pojawia się pytanie, jak wpłynie to na emisję popularnych seriali.

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Czy tureckie i hiszpańskie seriale będą w czasie MŚ 2026?

Dla fanów takich seriali jak "Dziedzictwo", "Akacjowa 38", "Panna młoda" i "La promesa – pałac tajemnic" i "Złoty chłopak" mamy bardzo dobre informacje. Ich ulubione produkcje nie znikną z ramówki TVP na czas trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. To dlatego, że tegoroczny turniej odbywa się w Ameryce, a to oznacza, że część meczów znajdzie w nocnych godzinach ramówki Telewizji Polskiej. Co prawda będą też mecze w godzinach popołudniowych polskiego czasu, ale TVP tak rozplanowała podział na TVP1 i TVP2, aby nie wpłynęło to na emisję popularnych telenowel. Przykładowo: mecz Hiszpania – Arabia Saudyjska odbędzie się o 18:00, ale pokaże go Dwójka, a więc "Akacjowa 38" nie zniknie z Jedynki. 

Elena González
Galeria zdjęć 10
La Promesa - pałac tajemnic
Akacjowa 38
Złoty chłopak
Dziedzictwo
TVP
panna młoda
MŚ 2026