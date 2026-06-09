Tureckie i hiszpańskie seriale w czasie mundialu 2026. Co z emisją nowych odcinków w TVP?

Mundial 2026 na antenie TVP

Polscy widzowie od lat chętnie oglądają zagraniczne seriale, dlatego Telewizja Polska regularnie umieszcza je w swojej ramówce. W TVP1 można obecnie śledzić takie tureckie produkcje jak "Dziedzictwo" i "Złoty chłopak", a na TVP2 emitowana jest "Panna młoda". Dużym zainteresowaniem cieszą się również hiszpańskie telenowele. "Akacjowa 38" oraz "La promesa – pałac tajemnic", które zdobyły uznanie także wśród fanów tureckich produkcji. Dzięki temu miłośnicy serialowych historii mają bogatą ofertę na popołudniowe seanse w TVP. Czy niebawem czekają ich zmiany? Telewizja Polska będzie transmitować Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie, co oznacza liczne relacje sportowe zajmujące znaczną część antenowego czasu. W związku z tym pojawia się pytanie, jak wpłynie to na emisję popularnych seriali.

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"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

Czy tureckie i hiszpańskie seriale będą w czasie MŚ 2026?

Dla fanów takich seriali jak "Dziedzictwo", "Akacjowa 38", "Panna młoda" i "La promesa – pałac tajemnic" i "Złoty chłopak" mamy bardzo dobre informacje. Ich ulubione produkcje nie znikną z ramówki TVP na czas trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. To dlatego, że tegoroczny turniej odbywa się w Ameryce, a to oznacza, że część meczów znajdzie w nocnych godzinach ramówki Telewizji Polskiej. Co prawda będą też mecze w godzinach popołudniowych polskiego czasu, ale TVP tak rozplanowała podział na TVP1 i TVP2, aby nie wpłynęło to na emisję popularnych telenowel. Przykładowo: mecz Hiszpania – Arabia Saudyjska odbędzie się o 18:00, ale pokaże go Dwójka, a więc "Akacjowa 38" nie zniknie z Jedynki.