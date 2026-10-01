To pytanie za pół miliona zł zaskoczyło uczestniczkę "Milionerów". Znasz właściwą odpowiedź?

"Milionerzy" wciąż zaskakują

W "Milionerach" jedno pytanie może odmienić całe życie uczestników. Wystarczy chwila zawahania, zła podpowiedź albo niefortunny telefon i marzenie o wielkiej fortunie może legnąć w gruzach! Ryzyko jest ogromne, nerwy sięgają zenitu, ale chętnych do zdobycia pieniędzy nie brakuje. "Milionerzy" na dobre zadomowili się w Polsacie, a widzowie ponownie mogą obserwować uczestników walczących o zawrotną kwotę miliona złotych. Program jest w naszym kraju bardzo lubiany, podobnie jak prowadzący, który nie zmienił się od debiutu show 27 lat temu!

Na fotelu naprzeciwko graczy niezmiennie zasiada Hubert Urbański. Jego spokojny głos i słynne przeciąganie emocji przed ogłoszeniem odpowiedzi potrafią przyprawić o ciarki. Tym bardziej, że każde kolejne pytanie oznacza coraz większą stawkę. Do pokonania jest 12 pytań, a uczestnicy mogą korzystać z kół ratunkowych. W Polsacie pojawiło się także nowe rozwiązanie. To możliwość zadania pytania prowadzącemu. W programie pojawiają się pytania z najróżniejszych dziedzin, a odpowiedzi bywają zaskakujące, nawet gdy odpytywany jest specjalistą w danej dziedzinie. Trzeba się nagłówkować! Twórcy stawiają nie tylko na wiedzę, ale także na emocje i element zaskoczenia.

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To pytanie nie jest łatwe. Znacie odpowiedź?

1 października na pytania Huberta Urbańskiego odpowiadała Agnieszka. Jedno z pytań (za 500 tys. zł) okazało się dość trudne:

Merlin, grana przez Katarzynę Figurę główna bohaterka filmu "Pociąg do Hollywood", naprawdę nazywała się

Odpowiedzi brzmiały:

A. Marlena Herbatnik

B. Maryla Ciasteczko

C. Mariola Wafelek

D. Maria Ekler

Która jest poprawna? To C. Uczestniczka postawił na tę odpowiedź i miał rację. Wygrała pół miliona złotych.

Bardzo chciałam zaryzykować - wyznała grająca.

Przed nią miało pojawić się ostatnie pytanie w grze za 1 milion zł, ale czas się skończył.

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Gdzie i kiedy można oglądać "Milionerów"?

"Milionerzy" to program emitowany w Polsacie od poniedziałku do czwartku o godz. 19:55.

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Zobacz więcej zdjęć. Hubert Urbański w "Milionerach" TVN-u teraz i ponad 20 lat temu. Nie tak go zapamiętaliśmy, a jednak to naprawdę on

Hubert Urbański o zmianach w "Milionerach". Wypadł kluczowy element!

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