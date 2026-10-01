Zabójstwo w Jaworznie. 40-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Interwencja policji w dzielnicy Łubowiec

Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 września 2026 roku w jednym z mieszkań na terenie Jaworzna. Policjanci otrzymali zgłoszenie następnego dnia od osoby postronnej, która zauważyła agresywnego mężczyznę. Miał on dobijać się do drzwi jednego z lokali i twierdzić, że zabił swojego kolegę. Mundurowi niezwłocznie udali się pod wskazany adres, gdzie wewnątrz pomieszczenia odnaleźli ciało 69-letniego mężczyzny.

Szczegółowe oględziny i zabezpieczanie śladów

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze do późnych godzin nocnych prowadzili oględziny i starannie zabezpieczali wszelkie dostępne ślady. Równolegle rozpoczęto czynności, które miały pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia. Policjanci skupili się także na wytypowaniu wszystkich osób, które mogły mieć związek ze śmiercią 69-latka.

Sprzeczka podczas spożywania alkoholu

W toku śledztwa ustalono, że przed zdarzeniem w mieszkaniu przebywała grupa mężczyzn pijących wspólnie alkohol. Między 40-latkiem a 69-latkiem wywiązała się sprzeczka, która z czasem zamieniła się w awanturę. Gdy pozostali uczestnicy spotkania opuścili lokal, obaj mężczyźni zostali sami i kontynuowali kłótnię. W pewnym momencie 40-latek zadał starszemu mężczyźnie cios nożem, a w wyniku odniesionych obrażeń 69-latek zmarł.

Zatrzymania i zarzuty dla podejrzanego

W związku z tą sprawą mundurowi zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 40 do 53 lat. Wszyscy w momencie zatrzymania znajdowali się pod wpływem alkoholu, a u 40-latka podejrzanego o zabójstwo badanie wykazało ponad 3 promile w organizmie. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Jaworznie w środę 30 września 2026 roku. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 40-latkowi zarzutu zabójstwa, do którego mężczyzna się przyznał.

Tymczasowy areszt i grożąca kara

Na wniosek prokuratora oraz śledczych sąd zdecydował 30 września 2026 roku o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnienie zabójstwa mężczyźnie grozi teraz kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Dalsze postępowanie mające wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jaworznie.

Źródło: Policja.pl