Gdzie powstała pizza hawajska? Uczestniczka "Milionerów" postanowiła zaryzykować

Pytanie o miejsce narodzin pizzy hawajskiej to klasyczna pułapka, która regularnie pojawia się w quizach i teleturniejach. Ostatnio przekonała się o tym uczestniczka "Milionerów", która, zmierzywszy się z tym podchwytliwym zagadnieniem, musiała podjąć decyzję o ogromnej wadze. Intuicja często podpowiada, że nazwa kontrowersyjnej pizzy jest bezpośrednio związana z Hawajami...

Gra w "Milionerach" wymaga nie tylko wszechstronnej wiedzy, ale również umiejętności strategicznych i panowania nad stresem. Choć produkcja potrafi zadać naprawdę skomplikowane pytania z niszowych dla większości widzów dziedzin, to pyta czasem również o sprawy przyziemne. Przekonała się o tym ostatnio pani Kinga, zawodowo związana z archeometrią na Uniwersytecie Warszawskim. Zadane pytanie dotyczyło pizzy hawajskiej!

"Gdzie powstała ta popularna choć kontrowersyjna odmiana pizzy?"- zapytał uczestniczkę prowadzący program, Hubert Urbański.

Do wyboru były: Hawaje, Kanada, Francja i Toskania. Pani Kinga, która wcześniej wykorzystała już koła ratunkowe, ale dalej dzielnie walczyła o 50 tysięcy złotych, postawiła ryzykownie na najbardziej intuicyjną odpowiedź. Okazało się jednak, że nie chodziło o Hawaje, a to oznaczało koniec gry w "Milionerach".

Pizza hawajska - tak powstała

Wbrew powszechnym skojarzeniom z tropikalnymi Hawajami, pizza hawajska ma swoje korzenie w znacznie chłodniejszym klimacie – w Kanadzie. Jej twórcą był Sam Panopoulos, grecki imigrant, który w 1962 roku prowadził restaurację Satellite Restaurant w Chatham, w stanie Ontario. To właśnie tam, w poszukiwaniu nowych smaków i sposobów na przyciągnięcie klientów, Panopoulos postanowił poeksperymentować z nietypowymi składnikami. Zainspirowany chińskimi daniami, które często łączyły słodkie i kwaśne elementy, zdecydował się dodać do pizzy konserwowego ananasa. Pomysł od razu wzbudził sceptycyzm i choć dziś pizza hawajska ma swoich fanów, to niezmiennie dzieli smakoszy na całym świecie.

