Jakub dociśnie Kasię w 1949 odcinku "M jak miłość". Prawda o naszyjniku wyjdzie na jaw

Jakub zaaranżuje spotkanie z Kasią w 1949 odcinku "M jak miłość"

Zbliżający się 1949 odcinek serialu "M jak miłość" ukaże inicjatywę Jakuba, który zaprosi Kasię na rozmowę w towarzystwie Zosi. Detektyw pozostanie w całkowitej nieświadomości faktu, że dziewczynka jest jego biologicznym dzieckiem, a nie córką Mariusza, w którego wciela się Mateusz Mosiewicz. Kobieta nieustannie zatajała ten fakt, w tym także podczas poprzedniej wizyty, ale wnikliwy Karski wkrótce zacznie drążyć temat.

W 1949 odcinku hitu "M jak miłość" śledztwo nie skupi się jednak na pochodzeniu dziecka, lecz na tajemniczym zaginięciu Sowińskiego, granego przez Mikołaja Krawczyka. Szef Kasi zginął z rąk Mariusza, ale otoczenie nie będzie zdawać sobie z tego sprawy, ponieważ morderca będzie milczał jak grób. Sanocki skutecznie posprzątał miejsce zbrodni i ukrył zwłoki Aleksandra, jednak popełnił przy tym jeden kluczowy błąd.

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Karski przyciśnie byłą żonę do muru w 1949 odcinku "M jak miłość"

Do konfrontacji w 1949 odcinku "M jak miłość" dojdzie niedługo po oficjalnym włączeniu się Jakuba w dochodzenie. Sprawę zleci mu Marcin, w którego wciela się Mikołaj Roznerski, działający na wniosek Olka, granego przez Maurycego Popiela. To właśnie ten ostatni znajdzie się na celowniku organów ścigania z powodu głośnych sporów z zaginionym szefem, stając się głównym kandydatem na sprawcę.

Zdesperowany Chodakowski zwróci się do zaufanego detektywa, a ta decyzja przyniesie błyskawiczne rezultaty. Jakub znajdzie w apartamencie Aleksandra dowód, który zdejmie z Olka widmo więzienia. Bystre oko śledczego wypatrzy tam naszyjnik, jaki sam wręczył Kasi w czasach ich małżeństwa. Mężczyzna nie będzie czekał i w 1949 odcinku serialu "M jak miłość" natychmiast zażąda od kobiety wyjaśnień.

Sanocka będzie kontynuować grę pozorów w 1949 odcinku "M jak miłość'

Jak można się spodziewać, 1949 odcinek "M jak miłość" przyniesie kolejne wymysły ze strony Kasi, która zatai istotne fakty. Kobieta wyprze się wiedzy o obecności swojej biżuterii w sypialni Sowińskiego, mimo że to ona zgubiła ją po intymnym zbliżeniu z szefem. Aleksander wymusił na niej tę relację groźbą ujawnienia przed obecnym i byłym mężem, że sfałszowała testy genetyczne określające ojcostwo Zosi.

Sanocka będzie milczeć w 1949 odcinku "M jak miłość", aby nie ściągnąć na siebie kłopotów, co będzie wydawać się jej jedynym ratunkiem. Ujawnienie prawdy uczyniłoby ją podejrzaną w sprawie zniknięcia Sowińskiego, a także zdemaskowało kłamstwo dotyczące ojca jej córki. Taki obrót spraw wywołałby furię nie tylko Jakuba, ale też coraz bardziej porywczego Mariusza. Kobieta będzie miała pełne prawo obawiać się reakcji męża, zwłaszcza że ten już wcześniej zaatakuje ją fizycznie.

Kasia poprosi o pomoc Jakuba w 1949 odcinku "M jak miłość"

Obawy skłonią Kasię do błagania byłego partnera o dyskrecję w 1949 odcinku "M jak miłość". Trudno przewidzieć, czy Karski złoży taką obietnicę. Na szali będzie leżał przecież los brata jego najlepszego przyjaciela, który uchodzi niemal za członka rodziny i jeszcze nigdy nie zawiódł zaufania detektywa.

Tego samego nie będzie można powiedzieć o nielojalnej Kasi, mimo, że Jakub już dawno przestanie chować do niej dawną urazę. Kogo ostatecznie wesprze doświadczony detektyw w tym trudnym sporze? Odpowiedź nadejdzie wraz z emisją 1949 odcinka "M jak miłość".

Odcinek 1949 "M jak miłość". Kiedy premiera w telewizji?

Transmisja 1949 odcinka popularnego serialu "M jak miłość" odbędzie się w poniedziałek, 19 października 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 20.50 na antenie stacji TVP2.