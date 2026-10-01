Hubert Hurkacz pochwalił się zdjęciami z ukochaną. Fani zachwyceni

Hubert Hurkacz po niezwykle udanym udziale w zmaganiach ATP 250 w Chengdu, gdzie udało mu się dotrzeć aż do samego finału, przeniósł się na korty w Pekinie. W czwartek polski tenisista po zaciętym spotkaniu pokonał Amerykanina Learnera Tiena 5:7, 6:3, 6:4. Dzięki tej wygranej Polak awansował do drugiej rundy, a jego kolejnym przeciwnikiem będzie pochodzący z Francji Arthur Gea.

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Podczas azjatyckiego tournée Wrocławianin może liczyć na wsparcie swojej partnerki, Hanny Walickiej. Brunetka regularnie jeździ z nim na turnieje i gorąco dopinguje go z trybun. - Jest dla mnie cudownym wsparciem - mówił Hurkacz pytany o 21-letnią ukochaną.

Przy okazji rywalizacji w Chengdu popularny Hubi opublikował w mediach społecznościowych serię nagrań oraz fotografii relacjonujących jego pobyt. Największe uznanie internautów zdobyły nastrojowe zdjęcia z ukochaną Hanią, które błyskawicznie spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony kibiców.

Jeszcze w pierwszych miesiącach 2026 roku polski zawodnik z uśmiechem przyznawał, że codzienność profesjonalnego tenisisty wiąże się ze sporą samotnością ze względu na liczne wyjazdy oraz wyczerpujące treningi, co nie sprzyja budowaniu relacji. Wszystko zmieniło się dość nieoczekiwanie, a przełom nastąpił podczas rywalizacji w Wimbledonie, kiedy to oficjalnie potwierdził tożsamość pięknej brunetki zasiadającej w jego boksie. - To moja dziewczyna. Jest naprawdę wspaniała – powiedział z uśmiechem Hurkacz po jednym z meczów.

Kim jest Hanna Walicka? Partnerka Huberta Hurkacza ma sportową przeszłość

Wybranka serca wrocławskiego sportowca pochodzi z Łodzi i od dłuższego czasu regularnie pojawia się u jego boku podczas imprez tenisowych. Dziewczyna Huberta Hurkacza również ma na swoim koncie sportowe doświadczenia, ponieważ w przeszłości wyczynowo trenowała skok o tyczce. Jej ostatnie występy na oficjalnych zawodach młodzieżowych w kategorii U18 miały miejsce w 2021 roku, kiedy to udało jej się ustanowić rekord życiowy wynoszący 2,45 metra.

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