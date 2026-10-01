Od 2027 roku tenisistki zarobią tyle samo co mężczyźni w turniejach rangi 1000. Historyczna decyzja WTA

Kamień milowy dla kobiecego tenisa

Organizacja WTA ogłosiła ważną zmianę, która zacznie obowiązywać od 2027 roku. Tenisistki otrzymają równe nagrody finansowe co mężczyźni we wszystkich wspólnych turniejach rangi 1000. Do zawodów w Indian Wells, Miami, Madrycie i Chinach, a także turniejów wielkoszlemowych oraz United Cup, dołączą Canadian Open, Cincinnati Open i Italian Open.

Zmiana ta to efekt wieloletnich starań o wyrównanie szans finansowych na korcie. Wyrównanie puli nagród to znaczący krok w stronę pełnej równości w sporcie zawodowym. Przewodnicząca WTA podkreśliła, że jest to realizacja wizji, która towarzyszyła organizacji od samego początku.

"Zapewnienie równych nagród pieniężnych we wszystkich wspólnych turniejach rangi 1000 to kamień milowy dla tenisa. Świadczy to o nieustannym zaangażowaniu WTA w wyznaczanie standardów w branży sportowej w zakresie zapewniania naszym zawodniczkom równości pod względem rywalizacji i finansów, a także stanowi dowód na trwałość wizji, która legła u podstaw powstania WTA" - podkreśliła Camillo.

Gdzie odbędą się mecze WTA Finals?

Sezon tenisowy w 2027 roku zapowiada się niezwykle interesująco i intensywnie. Kalendarz WTA przewiduje rozegranie 55 turniejów w 26 krajach na całym świecie. Kibice będą mieli okazję podziwiać najlepsze tenisistki na różnych kontynentach.

Ważną informacją dla fanów jest także lokalizacja kończącego sezon turnieju. Zmagania w ramach WTA Finals odbywać się będą przez co najmniej trzy lata w Charlotte w Karolinie Północnej. Decyzja ta stabilizuje kalendarz i daje pewność co do miejsca najważniejszych rozgrywek podsumowujących rok.