Dramatyczna ucieczka w "M jak miłość". Magda ściągnie na rodzinę ogromne niebezpieczeństwo

Budzyńska znów zaryzykuje w 1950 odcinku "M jak miłość"

W najnowszej odsłonie telenoweli główna bohaterka po raz kolejny zignoruje własne bezpieczeństwo, by wyciągnąć pomocną dłoń do ofiary przemocy. Niedawno prawniczka z ogromnym zaangażowaniem ratowała Paulinę (Maria Wieczorek) przed agresywnym partnerem Jabłońskim (Marcin Piętowski), a teraz w jej życiu pojawi się zdesperowana Elżbieta prosząca o wsparcie.

Dawna więźniarka skontaktuje się z ukochaną Andrzeja, błagając o pilną interwencję. Zgodnie ze swoim charakterem, żona prawnika natychmiast przystąpi do działania, całkowicie zapominając o potencjalnym zagrożeniu dla całej swojej rodziny.

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Ucieczka do siedliska Lisieckich w nowym odcinku "M jak miłość"

Sytuacja uciekinierki okaże się wyjątkowo skomplikowana, ponieważ mąż, zmagający się z nałogiem alkoholowym zaplanuje bezwzględną zemstę na swojej ofierze. Kobieta ze strachem będzie wypatrywać ratunku, wierząc, że znajomości prawniczki pozwolą jej uniknąć konfrontacji z oprawcą i zapewnią bezpieczne schronienie.

Magda zorganizuje spotkanie i szybko podejmie decyzję o przeniesieniu kobiety w ustronne miejsce. Wybór padnie na słynne siedlisko w Grabinie, gdzie obecnie gospodarzami są Dorota (Iwona Rejzner) oraz Bartek (Arkadiusz Smoleński) Lisieccy, co będzie miało zagwarantować Elżbiecie pełną dyskrecję, jednak ten plan okaże się fatalnym w skutkach błędem.

Dramatyczna interwencja policji w 1950 odcinku "M jak miłość"

Rozwścieczony mężczyzna bez większego problemu namierzy kryjówkę uciekinierek w podwarszawskiej miejscowości. Na szczęście w krytycznym momencie na terenie pensjonatu pojawi się Andrzej (Krystian Wieczorek) w towarzystwie funkcjonariuszy policji – Natalki (Dominika Suchecka) i Rafała (Jakub Kucner). Widzowie przekonają się, czy mundurowym uda się obezwładnić napastnika przed fizycznym atakiem na kobiety.

Finał tej interwencji z pewnością mocno odbije się na relacjach małżeńskich głównych bohaterów serialu. Budzyński kategorycznie sprzeciwi się kolejnym ryzykownym misjom żony, ponieważ silny stres będzie stanowił śmiertelne zagrożenie dla jej schorowanego serca. Prawnik przypomni, że organizm Magdy został już mocno nadwyrężony przez wcześniejsze intrygi ze strony Święcickiego (Artur Paczesny) oraz Jabłońskiego.

Emisja 1950 odcinka serialu "M jak miłość" w TVP2

Fani popularnej telenoweli muszą przygotować się na ogromne emocje przed telewizorami w nadchodzącym tygodniu. Premierową odsłonę serialu zaplanowano na wtorek, 20 października 2026 roku, a widzowie będą mogli śledzić losy ulubionych bohaterów punktualnie o godzinie 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.