Pościg w Wałbrzychu. 50-latek z dożywotnim zakazem potrącił policjanta

Interwencja na ulicach Wałbrzycha

Do zdarzenia doszło 27 września 2026 roku około godziny 4:00 rano na jednej z ulic w Wałbrzychu. Funkcjonariusze z drugiego komisariatu zwrócili uwagę na samochód osobowy, którego kierujący nie zastosował się do znaku nakazu jazdy w prawo podczas włączania się do ruchu. Gdy mundurowi nadali sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania pojazdu, 50-latek zignorował je i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za mężczyzną, który wjechał na teren jednej z posesji.

Uderzenie w radiowóz i potrącenie funkcjonariusza

Na terenie posesji kierujący początkowo zatrzymał samochód, jednak gdy jeden z policjantów wysiadł z radiowozu i zbliżył się do pojazdu, mężczyzna nagle ruszył. Funkcjonariusze zablokowali mu drogę radiowozem, aby uniemożliwić dalszą ucieczkę. Wtedy 50-latek zaczął wykonywać kolejne manewry, uderzył w bramę wjazdową, a następnie podczas cofania z dużą siłą uderzył w oznakowany radiowóz. W trakcie tego zdarzenia potrącił interweniującego funkcjonariusza, który chciał podjąć czynności kontrolne. Policjantowi na szczęście nic poważnego się nie stało, a 50-letni mieszkaniec Wałbrzycha został zatrzymany.

Dożywotni zakaz prowadzenia i stan po użyciu alkoholu

W trakcie dalszych czynności okazało się, że 50-latek posiada aktywny, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo policjanci wyczuli od niego woń alkoholu, a badanie alkomatem wykazało 0,48 promila tej substancji w organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a we wtorek 29 września 2026 roku usłyszał zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu. Odpowie on za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, niestosowanie się do sądowego zakazu oraz czynną napaść na funkcjonariusza.

Tymczasowy areszt i groźba wysokiej kary

W środę 30 września 2026 roku 50-latek został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd, po zapoznaniu się z materiałami sprawy, przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że kierowca spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Ze względu na to, że mężczyzna dopuścił się przestępstw w warunkach recydywy, grozi mu teraz kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo poniesie on konsekwencje kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu i stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Źródło: Policja.pl