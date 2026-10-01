Marysia odżyje po zdradzie Artura. Pojawi się nowy adorator w "M jak miłość"

Od bólu do nowego początku Marysi w "M jak miłość"

W nadchodzących epizodach „M jak miłość” Marysia, ponownie zraniona przez niewiernego Artura, ostatecznie stanie na nogi. Rogowska zakończy okres żałoby po kolejnym skoku w bok swojego męża, który tym razem wymienił Teresę (Dominika Łakomska) na Joannę (Dominika Sakowicz). Jej powrót do równowagi rozpocznie się powoli – najpierw ze względu na ślub Natalki (Dominika Suchecka) i Adama (Patryk Szwichtenberg), gdzie postarała się ukryć swoje emocje, by nie popsuć uroczystości, a z czasem jej uśmiech stanie się w pełni szczery.

Okres tuż po wyprowadzce Artura będzie dla Marysi niezwykle trudny. Złamana i pozbawiona energii życiowej, wzbudzi poważne zaniepokojenie swojej matki, Barbary (Teresa Lipowska), która nie będzie mogła znieść widoku cierpiącej córki.

Zdesperowana Barbara zacznie wręcz namawiać Marysię na danie Arturowi jeszcze jednej szansy. Jednak po bezpośrednim starciu z mężem i jego nową kochanką, powrót do przeszłości okaże się niemożliwy, a przed Marysią otworzy się zupełnie nowy rozdział w „M jak miłość”.

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Mazurskie ukojenie Rogowskiej przerwane przez zazdrosnego Artura w "M jak miłość"!

W 1949. odcinku „M jak miłość” Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) wpadną na pomysł, by zafundować Marysi relaksujący pobyt w mazurskim spa. Celem wyjazdu będzie miało być złapanie oddechu po serii niszczących wydarzeń. Marysia, wciąż pogrążona w głębokim kryzysie, o którym opowie jedynie Krysi (Hanna Mikuć), znajdzie wsparcie w dzieciach, które słusznie przewidzą, że zmiana otoczenia zdziała cuda.

- „Miłość może być do psa, kota. Miłość może być do przyrody, świata. Może być miłość do lawendy. Miłość może być do drugiej osoby. Na pewno jest do dzieci. Ale myślę, że w tej podróży przez życie najważniejsza jest miłość do samego siebie. To jest clou programu”.

Zgodnie z zapowiedziami, w kolejnych odcinkach „M jak miłość” Marysia w pełni wykorzysta mazurski wyjazd, by odzyskać równowagę i zacząć cieszyć się życiem z dala od Artura. Urokliwa przyroda i bliskość zwierząt przyniosą jej ukojenie, ale to nie wszystko – los postawi na jej drodze Jerzego Wielickiego (Marcin Kwaśny). Kobieta uratuje mu życie, a on, w ramach wdzięczności, ofiaruje jej bukiet czerwonych róż i zaprosi na randkę. Spotkanie to zostanie brutalnie przerwane przez niespodziewane pojawienie się zazdrosnego Artura!

- „Nie wiem jak się pani odwdzięczyć. Uratowała mi pani życie”.

Marysia wróci do Grabiny jako nowa kobieta!

Wkrótce w „M jak miłość” odmieniona i w pełni zregenerowana Marysia powróci do domu w Grabinie, gdzie spotka się z gorącym powitaniem swoich najbliższych – Pawła (Rafał Mroczek), Basi (Karina Woźniak) oraz Agnes (Amanda Mincewicz), na których zawsze mogła polegać.

Mimo ogromnego wsparcia ze strony rodziny, nowa Marysia nie będzie już potrzebowała ramienia do wypłakiwania się. Pewna siebie i zadowolona z życia, definitywnie odetnie się od bolesnej przeszłości z Arturem, robiąc miejsce na nowe, pełne nadziei jutro.