To może być najlepszy serial w dorobku Netflixa. Jest adaptacją arcydzieła literatury

"Na wschód od Edenu" to wielopokoleniowa saga, która w metaforyczny (i urealniony) sposób przepisuje biblijną opowieść o Kainie i Ablu, a jednocześnie stanowi celną i przejmującą rozprawę nad wolną wolą oraz istotą ludzkiej natury, stawiając przed nami takie pytania jak: jak rodzi się w nas zło? Skąd właściwie się bierze? I czy mamy jakiekolwiek szanse, by się przed nim uchronić?

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"Na wschód od Edenu" - o fabule

Steinbeck kreśli tu historię dwóch rodzin. Hamiltonowie oparci są na autentycznych przodkach pisarza i stanowią swoisty kontrapunkt dla tragicznych losów Trasków - to przy nich robi się naprawdę ciekawie. Adam Trask to surowy, samotny ojciec dwóch synów, którzy różnią się od siebie jak dzień od nocy. Aron jest spokojny i posłuszny, Kal zaś porywczy i buntowniczy. Dzieli ich niemal wszystko, łączy tylko jedno - rywalizacja o względy ojca. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy na scenę wkracza ich piękna, acz diaboliczna matka Cathy. Akcja rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku w kalifornijskiej dolinie Salinas - rodzinnych stronach pisarza.

"Na wschód od Edenu" z nową adaptacją, tym razem od Netflixa

Powieść "Na wschód od Edenu" doczekała się dotąd dwóch ekranowych adaptacji - filmu z 1955 roku z Jamesem Deanem w roli Kala, oraz serialu z 1981 r., za który Jane Seymour otrzymała Złoty Glob. Od tamtej pory tę monumentalną powieść próbowano przenieść na język filmu jeszcze dwukrotnie - w 2003 roku przymierzał się do tego Ron Howard, a dziesięć lat później twórca pierwszych "Igrzysk śmierci", Gary Ross, który w roli Cathy widział Jennifer Lawrence. Żaden z projektów nie doszedł jednak do skutku, teraz zaś nad "Na wschód od Edenu" pochylili się włodarze Netflixa, a serial zadebiutuje już w październiku, i co ciekawe - ma własną gwiazdę "Igrzysk śmierci" w obsadzie.

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Serial Netflixa ma skupiać się przede wszystkim na postaci Cathy, w którą wciela się znana z "Midsommar", "Thunderbolts", "Diuny" i "Małych kobietek" Florence Pugh. W obsadzie znaleźli się również m.in. Christopher Abbott jako Adam Trask, Mike Faist jako jego brat Charles, Tracy Letts jako ich ojciec Cyrus, Ciarán Hinds jako Samuel Hamilton oraz Joseph Zada (aka nasz nowy Haymitch Abernathy we "Wschodzie słońca w dniu dożynek") i Joe Anders w rolach Kala i Arona.

"Na wschód od Edenu" - kiedy premiera w Netflixie?

Za nową interpretację "Na wschód od Edenu" odpowiada Zoe Kazan, która pełni funkcję twórczyni, głównej scenarzystki oraz współshowrunnerki. Co ciekawe, jest ona wnuczką Elii Kazana, reżysera słynnej adaptacji z lat '50, cały projekt ma zatem wydźwięk mocno osobisty. Serial zadebiutuje w Netflixie już 1 października.

"Na wschód od Edenu" - zwiastun

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