Panna młoda, odcinek 190: Hancer zgubi dziennik w biurze. Cihan pozna prawdę o dziecku?

"Panna młoda" odcinek 190. Cihan zazdrości Hancer sukcesu w fundacji (emisja 5.09.2026 w TVP2)

Powodzenie zbiórki zorganizowanej przez Hancer na rzecz fundacji "Jedno życie" mocno uderzy w dumę Cihana w najnowszej odsłonie serialu. Mężczyzna zacznie na każdym kroku manifestować pogardę wobec byłej żony, próbując zagłuszyć w sobie dawne uczucia. Pod tą fasadą niechęci biznesmen usilnie stara się ukryć miłość, którą wciąż darzy kobietę. Prawdziwa eksplozja emocji nastąpi jednak w momencie, gdy do biura wpłynie zaskakująca propozycja od hojnego sponsora. Anonimowy darczyńca zaoferuje ogromną kwotę wpłaty w zamian za możliwość zjedzenia kolacji z atrakcyjną prezeską, co doprowadzi Cihana do szału.

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Sytuacja wymknie się spod kontroli, gdy w 190. epizodzie telenoweli biznesmen wprost zarzuci dawnej ukochanej brak chęci przekazania ich starej rezydencji na cele charytatywne. Dodatkowo zacznie kpiąco nakłaniać kobietę do przyjęcia zaproszenia na spotkanie z tajemniczym sponsorem. Jego postawa i ton głosu będą sugerować, że doskonale zdaje sobie sprawę z prawdziwej tożsamości hojnego darczyńcy.

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- Ty nie jesteś tak szczodra, jak twój brat! On oddał ostatnie pieniądze, a ty nie potrafisz zdobyć się na gest i dać fundacji domu! Oddał ostatnie pieniądze! Przestań grać na emocjach! Jesteś bizneswoman, używaj rozumu! Nie można odmawiać, skoro nie podał nazwiska! Na twoim miejscu spotkałbym się z nim... - Gdy położę czek na stole, dasz mi w końcu spokój? - Przynajmniej uwierzę, że próbujesz coś robić dla fundacji! Zrobię, co do mnie należy! Ale nie dlatego, że ty tego żądasz! Po prostu uważam, że tak trzeba!

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Napięta atmosfera doprowadzi do tego, że kobieta w ogromnych nerwach opuści pomieszczenie biurowe. W pośpiechu nie zarejestruje momentu, w którym jej prywatny notes zsunie się z blatu wprost na ziemię. To właśnie na tych stronach przelewa swoje najgłębsze sekrety i kieruje wzruszające słowa do nienarodzonego maleństwa. Brak kluczowego przedmiotu w torebce odkryje dopiero po wyjściu na zewnątrz budynku.

Zszokowana bohaterka od razu zorientuje się w powadze sytuacji: „- Ten remont to tylko pretekst! Cihan trzyma mnie w swym gabinecie, by mnie dręczyć! Znoszę to tylko po to, by zobaczyć jego wyraz twarzy, gdy Engin wręczy mu dokumenty przekazania domu na rzecz fundacji! Pamiętnik... Nie ma! Został tam!”.

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Tymczasem przebywający w biurze mężczyzna dostrzeże leżący na posadzce czarny zeszyt. Nie będzie miał jednak pojęcia, że trzyma w rękach klucz do rozwiązania największej zagadki w jego życiu. To właśnie tam kryje się jednoznaczna odpowiedź na nurtujące go pytanie, z jakiego powodu Hancer poślubiła Meliha oraz kto tak naprawdę spłodził jej dziecko.

Zastanawiając się nad intencjami byłej partnerki, stwierdzi pod nosem: „- Zrobiłaby wszystko dla fundacji? A dom? Nie chce go oddać... - ”. Chwilę później biznesmen podniesie zgubę z podłogi, jednak ostatecznie zrezygnuje z lektury i odłoży nienaruszony przedmiot na jej miejsce pracy.

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Krótko po tych wydarzeniach zdesperowana Hancer gwałtownie wtargnie do gabinetu, przerywając Cihanowi trwającą rozmowę telefoniczną. Szybkim ruchem zgarnie swój zeszyt z biurka, co natychmiast przykuje pełną uwagę biznesmena. Zaintrygowany mężczyzna zacznie stanowczo domagać się wyjaśnień dotyczących jej dziwnego i nerwowego zachowania.

- Co się dzieje? Zadałem ci pytanie! - Co mam odpowiedź? - Wchodzisz tu bez słowa! Jestem szefem firmy, musisz mi się opowiadać! - Nie widzę takiej potrzeby! Zapomniałam czegoś zabrać. Będę pracować w domu! Myślałam, że nie wtrącasz się w sprawy fundacji? Z czego miałabym się tłumaczyć?! - Hancer trzaśnie drzwiami gabinetu.

Kiedy kobieta ostatecznie opuści biuro i znajdzie się bezpieczna w korytarzu, nagromadzone emocje wreszcie zaczną opadać. Z wyraźną ulgą zwróci się w finale 190. epizodu do swojego nienarodzonego dziecka słowami: „- Niewiele brakowało... Gdyby twój tata to przeczytał, nasz życie ległoby w gruzach...”.