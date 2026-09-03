Zaskakujące pożegnanie w "M jak miłość". Dorota wyjedzie z siedliska i zostawi Bartka

Nowy sezon "M jak miłość": Szczęśliwe chwile dla Doroty i Bartka w odcinku 1937

Początek nowego sezonu przyniesie małżeństwu wiele radości, a to za sprawą pomyślnych wieści medycznych. Wizyta Doroty u specjalisty zakończy się wspaniałymi informacjami – wyniki badań potwierdzą brak nawrotu groźnego nowotworu mózgu. Zwycięstwo nad chorobą sprawi, że para z optymizmem spojrzy na swoją przyszłość.

Nie wszystko jednak będzie układać się idealnie. Ważnym członkiem ich rodziny jest zaadoptowany Franek, który w 1937 epizodzie przyprawi rodziców o zawrót głowy swoim nietypowym zachowaniem. Nastolatek będzie wyraźnie smutny, lecz zabraknie mu odwagi, by wyznać powód swojego przygnębienia.

Odcinek 1937 "M jak miłość": Wyjazd Doroty do miasta

Decydując się na opuszczenie wsi, Dorota postanowi uświadomić mężowi powody swojej wycieczki. Kobieta pragnie pojechać do Warszawy bez towarzystwa partnera, właśnie w dniu ważnej kontroli medycznej potwierdzającej jej pełen powrót do zdrowia. Odpoczynek od wiejskiego życia i chęć samotnego wyjazdu zaskoczą Bartka.

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- Błagam cię, nie kłóćmy się znowu o to... Mam już plan. Najpierw mam wizytę u lekarza. Spotykam się z Adą na kawę, plotki i idziemy w miasto - wyjaśni Dorota, która będzie czekała na spotkanie z dawno niewidzianą przyjaciółką. - Aha w miasto... To o to chodzi? - Życie na zapadłej prowincji jest oczywiście spełnieniem moich marzeń, ale wiesz, kobieta musi czasem nałożyć jakiś lepszy ciuch, buty na obcasie i pobiegać po galeriach. Rozumiesz? - Aaa... Po galeriach. To Ada będzie lepszym towarzyszem. Wiesz, bo ja naprawdę czasami ja nie potrafię uwierzyć, że mieliśmy wtedy bardzo dużo szczęścia. To ciągle do mnie wraca. Budzę się w nocy i przypomina mi się to, jak wtedy byłaś... A teraz jesteś... - Jestem i nigdzie się nie wybieram. Tylko dzisiaj na chwilę do Warszawy - doda Dorota na pożegnanie.

Dobre wieści dla Bartka i zmartwienia z powodu Franka w 1937 odcinku

Lisiecki odetchnie z ulgą, gdy ukochana zatelefonuje z radosną diagnozą – nowotwór definitywnie ustąpił. Czas spędzony pod nieobecność żony Bartek wykorzysta na budowanie relacji z adopcyjnym synem i próbę zrozumienia jego trosk, sprawdzając się w roli odpowiedzialnego ojca. Niestety, Lisiecki nie zorientuje się, że powodem dziwnego nastroju chłopaka jest otrzymana wiadomość od bezwzględnego ojczyma Malickiego.

Emisja odcinka 1937 "M jak miłość" w TVP2

Fani będą mogli zobaczyć premierowy odcinek 1937 uwielbianego serialu po przerwie letniej. Telewizja Polska zaplanowała emisję w TVP2 na poniedziałkowy wieczór, 7 września 2026 roku o godzinie 20:50.