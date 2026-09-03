Dziedzictwo, odcinek 1027: Cennet wreszcie pozna się na Cansel! Już nie zdąży stanąć po stronie Nany - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1027 - piątek, 11.09.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1027 odcinku serialu "Dziedzictwo" w czasie, gdy Nana i Poyraz będą przeżywać ogromny kryzys, bo żona Kilica postanowi w końcu od niego odejść po udanej intrydze Sibel i Cansel, kobiety będą świętować w kuchni. Manipulantki zaczną wyśmiewać Nanę, ale tylko do czasu aż w drzwiach nie pojawi się Cennet, która je usłyszy.

- W końcu! Ta jego księżniczka spakuje manatki i zniknie. Tak jak powinna od początku - ucieszy się Cansel.

- I myślała, że zostanie panią Kilic… Naiwna dziewczynka - doda Sibel.

- Co to za radość? Co tu się dzieje? - spyta Cennet.

W tym momencie w 1027 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel przekaże teściowej radosną nowinę. Ale reakcja seniorki mocno ją zaskoczy, bo Cennet wcale nie będzie skakać z tego powodu z radości, tak jak ona i Sibel.

- Mamo… Nana zażądała rozwodu! W końcu przejrzała na oczy - pochwali jej się synowa.

- Ja z moim Izetem też się kłóciłam... I to o niejedno. Czasem znikał na całe noce. Czasem wracał poraniony. Dobrze wiem, co znaczy czekać w milczeniu, siedząc przy oknie, z sercem w gardle - przyzna Cennet.

Cennet nie ucieszy się z rozstania Nany i Poyraza w 1027 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

I tym w 1027 odcinku serialu "Dziedzictwo" całkowicie zbije Cansel z tropu. Tym bardziej, ze synowa już nie będzie wiedziała, co myśleć. Ale teściowa szybko ją wyjaśni.

- Ale… przecież tego właśnie chciałyśmy... Czy nie o tym rozmawiałyśmy? Że to tylko kwestia czasu? - spyta ją synowa.

- Nie, córko. Nigdy nie czekałam na dzień, w którym moje dziecko znów wpadnie w kłopoty. Nie chciałam rozwodu. A już na pewno nie takiego – w cieniu żalu, z niedopowiedzeniami, bez próby walki - wyjaśni jej teściowa.

Chwilę później w 1027 odcinku serialu "Dziedzictwo" seniorka odwróci się od swojej synowej i odejdzie. Ale nagle się zatrzyma i powie już do siebie, gdy wszystko stanie się dla niej jasne.

- Bała się o mojego syna… A mimo wszystko została. Teraz odchodzi, bo jego burze stały się nie do zniesienia. Jej zaufanie zostało zranione, ale serce – nadal bije dla niego. Tylko kobieta, która naprawdę kocha, potrafi odejść dla dobra tego, kogo kocha… - zrozumie Cennet.

Matka Poyraza wreszcie zrozumie, kto tak naprawdę jest zły w 1027 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Dopiero wtedy w 1027 odcinku serialu "Dziedzictwo" do Cennet dojdzie, że Nana wcale nie byłą żadnym zagrożeniem dla Poyraza, a jego światłem. W zupełnym przeciwieństwie do Cansel, która tak naprawdę będzie tą złą, a nie jej druga synowa. Tym bardziej, że po ich rozmowie wróci do kuchni, gdzie dalej będzie świętować z Sibel.

Tyle tylko, że wówczas w 1027 odcinku serialu "Dziedzictwo" będzie już za późno na działanie, bo Nana podejmie ostateczną decyzję o odejściu od Poyraza. A Cennet zrozumie wszystko dopiero po fakcie...

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