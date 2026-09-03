Kasia i Mariusz z „M jak miłość” wyjadą z Polski? Ukryje przed nią prawdę o zabójstwie!

Nowy sezon „M jak miłość”: Mariusz zatuszuje zbrodnię

Zabójstwo Aleksandra Sowińskiego w nowym sezonie (odcinek 1942) uwolni Kasię od toksycznego kochanka, ale zwiastuje trudny czas dla małżeństwa Sanockich. Mariusz zrobi wszystko, aby ukryć to, co stało się w mieszkaniu dyrektora kliniki. Nie zdradzi Kasi ani faktu, że spotkał się z jej szefem, ani tragicznego finału tego starcia.

W 1943 odcinku „M jak miłość”, gdy Mariusz zrozumie, że Sowiński zginął z jego rąk, nie od razu wróci do domu, gdzie czeka żona i mała Zosia (której ojcem biologicznie jest Jakub Karski, grany przez Krzysztofa Kwiatkowskiego). Mężczyzna spędzi na miejscu zbrodni wiele godzin, usuwając odciski palców i wszelkie ślady. Gdy wróci nocą do mieszkania, Kasia będzie już spała.

Gdzie jest Aleksander? Tajemnica odcinka 1943 w „M jak miłość”

Następnego dnia w 1943 odcinku pracownicy kliniki zorientują się, że ich dyrektor zaginął. Z Sowińskim nie będzie mogła skontaktować się także jego niepełnosprawna siostra Ewa (Karolina Dryzner), która często korzysta z jego wsparcia. Kobieta nie dowie się od razu o śmierci brata. Pytanie, czy to ona odkryje zwłoki, czy też Mariusz wcześniej się ich pozbędzie.

Zabójca uzna jednak, że ryzyko przy przenoszeniu ciała jest zbyt duże. Postanowi więc zostawić je w mieszkaniu, licząc, że brak jego śladów uchroni go przed podejrzeniami, a śmierć Aleksandra ujdzie mu na sucho.

Tymczasem w 1943 odcinku „M jak miłość” Kasia, zaniepokojona zniknięciem Sowińskiego, będzie przerażona, że dyrektor planuje zdradzić prawdę o fałszerstwie testu na ojcostwo i prawdziwym pochodzeniu Zosi. Nie wiedząc, że Aleksander nie żyje, zaproponuje Mariuszowi ucieczkę i wyjazd do USA na stałe. Uzna to za jedyne bezpieczne rozwiązanie.

Mariusz, znając prawdę o romansie Kasi, nie przyzna się jej do zabójstwa Sowińskiego w 1943 odcinku. Jego perspektywa na małżeństwo mocno się zmieni, a perspektywa wyjazdu za ocean wyda się dla niego szansą na uniknięcie kary za morderstwo.

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Emisja odcinka 1943 „M jak miłość”

Odcinek 1943 serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany w telewizyjnej Dwójce w poniedziałek, 28 września 2026 roku, o godzinie 20:50.