"Bibliotekarze: Nowy rozdział" - nowe odcinki wystartowały. Co się wydarzy w 2. sezonie?

Motywem przewodnim drugiego sezonu jest słuszność powiedzenia "uważaj, czego sobie życzysz". Lysa i Connor mierzą się z nieoczekiwanymi konsekwencjami swojej nowej roli Bibliotekarzy. Charlie próbuje udźwignąć ogromną odpowiedzialność jako jedyna Strażniczka zespołu, a Vikram musi zrezygnować z działania w pojedynkę i nauczyć się być częścią grupy. Sytuację dodatkowo komplikuje spotkanie z najsłynniejszym magiem świata - Merlinem (w tej roli gościnnie pojawia się Dominic Monaghan). Podważa on fundamenty Biblioteki i kusi bohaterów, by złamali jej najważniejszą zasadę dotyczącą używania magii.

"Znieczulenie": Leszek Lichota o kulisach hitu Netflixa

W tym sezonie zespół musi zmierzyć się nie tylko z zagrożeniami, które przynoszą kolejne niezwykłe przygody, lecz także z własnymi najgłębszymi lękami i najmroczniejszymi koszmarami.

Olivia Morris dla Eski: "Bibliotekarze: Nowy rozdział" to skutecznie poprawi wam humor

Przed startem sezonu miałam okazję zamienić kilka słów z Olivią Morris. Porozmawiałyśmy o przygodach granej przez nią Lysy Pascal, ale także gatunku, który nowi "Bibliotekarze" reprezentują i który sprawia, że serial otula jak najcieplejszy kocyk.

- Uwielbiam eskapizm, który oferuje. Myślę, że właśnie to w dużej mierze przyciąga do niego widzów. Poza relacjami między postaciami, daje on odbiorcom szansę na oderwanie się od codzienności i zanurzenie w rozległych, fantastycznych światach. "Bibliotekarze" to pełen nadziei, humoru i przygód serial, w którym nie brakuje dzikiej magii, ale znajdą się w nim również spokojniejsze, pełne emocji momenty. Pozwala widzom nawiązać więź i poczuć się częścią swoistej nowej rodziny - twierdzi aktorka.

CZYTAJ TEŻ: Nowe "Igrzyska śmierci" są mądrzejsze niż wam się wydaje. Rozmawiamy z gwiazdami "Wschodu słońca w dniu dożynek"

Obawiała się reakcji widzów na 2. sezon

Choć Olivia Morris uwielbia "Nowy rozdział" przyznaje, że miała pewne obawy przed startem nowych odcinków. - Zawsze [mam obawy - przyp. red.]. To taka sytuacja, w której chcesz zrobić wszystko, co najlepsze dla fanów, którzy już z jakiegoś powodu pokochali ten serial; nie chcesz zmieniać zbyt wiele, a jednocześnie pragniesz nadać całości własny charakter - mówi w naszym wywiadzie, po czym dodaje, że twórcy "Bibliotekarzy" naprawdę słuchają swoich fanów: - Mam nadzieję, że w drugim sezonie fani oryginalnej serii dostrzegą, jak bardzo nasz serial urósł, stał się odważniejszy i bardziej magiczny, zwłaszcza dzięki gościnnym występom oraz powrotowi Lindy Booth w roli Cassie. Nasz showrunner, Dean Devlin, naprawdę wsłuchuje się w głosy fanów i chce dać im to, czego oczekują. Mam nadzieję, że uda nam się sprostać tym oczekiwaniom - podsumowuje.

Drugi sezon serialu "Bibliotekarze: Nowy rozdział" można oglądać w Polsce na kanale SciFi w każdą środę o godz. 21:00. Emisja ruszyła 4 listopada, a finał zobaczymy 2 grudnia.

CZYTAJ TEŻ: Dzięki temu "Znieczulenie" osiągnęło taki sukces. Leszek Lichota opowiada, jak to wyglądało z perspektywy aktorów

Seriale idealne dla jesieniar