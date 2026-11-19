"Rywale" - co się wydarzy w nowych odcinkach?

Serial powraca w momencie, gdy bohaterowie muszą zmierzyć się z konsekwencjami dramatycznych wydarzeń, a walka Tony'ego Baddinghama i Declana O'Hary nabiera tempa. Atmosfera w Rutshire okazuje się daleka od spokoju. Nowe odcinki drugiego sezonu "Rywali" to mieszanka wielkich ambicji, namiętności i humoru, z wystawnymi przyjęciami, polowaniem w Hampshire i zamieszaniem wokół Nocy Ognisk. Gdy władza i uczucia zaczynają się ścierać, nawet najtrwalsze sojusze stają w obliczu zagrożenia. Kto ostatecznie wyjdzie z tej rywalizacji zwycięsko?

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"Rywale" - obsada 2. sezonu

W rolach głównych występują David Tennant (Lord Tony Baddingham), Alex Hassell (Rupert Campbell-Black), Aidan Turner (Declan O'Hara), Nafessa Williams (Cameron Cook), Bella Maclean (Taggie O’Hara), Katherine Parkinson (Lizzie Vereker), Danny Dyer (Freddie Jones) oraz Victoria Smurfit (Maud O’Hara), a na ekranie towarzyszą im m.in. Claire Rushbrook, Oliver Chris, Lisa McGrillis, Emily Atack, Rufus Jones, Luca Pasqualino, Catriona Chandler, Annabel Scholey, Gary Lamont, Hubert Burton, Gabriel Tierney, Lara Peake i Bryony Hannah.

Do świata "Rywali" dołączyły też nowe postacie. Rachael Stirling wciela się w Aramintę Pemberton (młodszą siostrę Lady Moniki Baddingham), Rupert Evans występuje jako David Hawkley (dyrektor szkoły i erudyta), natomiast Santiago Cabrera pojawia się jako argentyńska legenda polo, Alejandro Mendoza. W roli gości specjalnych powracają też Hayley Atwell jako Helen Gordon oraz Rupert Everett jako Malise Gordon.

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"Rywale" - ile odcinków liczy 2. sezon i kiedy finał? (harmonogram premier)

Drugi sezon serialu "Rywale" liczy łącznie dwanaście odcinków i podzielony został na dwie części. Pierwsza dobiegła końca na początku czerwca, a druga wystartowała w listopadzie. Finał zobaczymy zaś na początku grudnia. Dokładny harmonogram premier odcinków drugiej tury w Disney+ prezentuje się następująco:

"Rywale" 2. sezon, 7. odcinek - premiera 11 listopada,

"Rywale" 2. sezon, 8. odcinek - premiera 11 listopada,

"Rywale" 2. sezon, 9. odcinek - premiera 11 listopada,

"Rywale" 2. sezon, 10. odcinek - premiera 18 listopada,

"Rywale" 2. sezon, 11. odcinek - premiera 25 listopada,

"Rywale" 2. sezon, 12. odcinek - premiera 2 grudnia.

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