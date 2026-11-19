W poprzednim odcinku markiza udaremniła ślub Jany i Manuela, przez co dziewczyna musiała szukać schronienia w domu Ramony. Martina przeprosiła Matilde za swój wybuch i poprosiła ją, by nie wyjeżdżała z pałacu, a Margarita i Ignacio zaczęli planować przyjęcie weselne. Księżna de Carril wciąż naciskała na Verę w sprawie skradzionych pieniędzy, natomiast Cruz próbowała przekonać syna, że Janie zależy tylko na majątku. Manuel nie uwierzył w te oskarżenia i poprosił Marię, by sprowadziła jego narzeczoną z powrotem, podejmując przy tym odważną decyzję. Czego teraz się spodziewać?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 529 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Manuel otwarcie przyzna, że łączy go coś więcej z Janą, co wywoła ogromne poruszenie w całym pałacu. Alonso spróbuje odwieść syna od pomysłu ślubu ze służącą, ale młody dziedzic pozostanie nieugięty. Zadeklaruje nawet, że dla ukochanej jest gotów zrezygnować z tytułu oraz wszelkich przywilejów. Sytuacja narzeczonych będzie niezwykle trudna, ale mogą oni liczyć na wsparcie ze strony Cataliny, Martiny oraz Curro. Tymczasem Lope zacznie namawiać Verę, żeby wyznała matce prawdę o straconych pieniądzach. Z kolei Martina przekaże Margaricie, że po jej ślubie z Ignaciem nie zamierza z nimi mieszkać i poprosi o zgodę na pozostanie w La Promesie.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 529 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

529. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Główna bohaterka, Jana, zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, aby rozwikłać tajemnicę morderstwa matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plany zemsty komplikują się, gdy zakochuje się w Manuelu, synu markiza, co stawia ją w centrum klasowych konfliktów i rodzinnych skandali. Serial łączy w sobie wątki romansowe z kryminalną intrygą, ukazując życie zarówno arystokracji, jak i pracującej dla niej służby. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako Maria Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)