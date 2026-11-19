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W poprzednim odcinku markiza udaremniła ślub Jany i Manuela, przez co dziewczyna musiała szukać schronienia w domu Ramony. Martina przeprosiła Matilde za swój wybuch i poprosiła ją, by nie wyjeżdżała z pałacu, a Margarita i Ignacio zaczęli planować przyjęcie weselne. Księżna de Carril wciąż naciskała na Verę w sprawie skradzionych pieniędzy, natomiast Cruz próbowała przekonać syna, że Janie zależy tylko na majątku. Manuel nie uwierzył w te oskarżenia i poprosił Marię, by sprowadziła jego narzeczoną z powrotem, podejmując przy tym odważną decyzję. Czego teraz się spodziewać?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 529 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Manuel otwarcie przyzna, że łączy go coś więcej z Janą, co wywoła ogromne poruszenie w całym pałacu. Alonso spróbuje odwieść syna od pomysłu ślubu ze służącą, ale młody dziedzic pozostanie nieugięty. Zadeklaruje nawet, że dla ukochanej jest gotów zrezygnować z tytułu oraz wszelkich przywilejów. Sytuacja narzeczonych będzie niezwykle trudna, ale mogą oni liczyć na wsparcie ze strony Cataliny, Martiny oraz Curro. Tymczasem Lope zacznie namawiać Verę, żeby wyznała matce prawdę o straconych pieniądzach. Z kolei Martina przekaże Margaricie, że po jej ślubie z Ignaciem nie zamierza z nimi mieszkać i poprosi o zgodę na pozostanie w La Promesie.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 529 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
529. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Główna bohaterka, Jana, zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, aby rozwikłać tajemnicę morderstwa matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plany zemsty komplikują się, gdy zakochuje się w Manuelu, synu markiza, co stawia ją w centrum klasowych konfliktów i rodzinnych skandali. Serial łączy w sobie wątki romansowe z kryminalną intrygą, ukazując życie zarówno arystokracji, jak i pracującej dla niej służby. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako Maria Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)