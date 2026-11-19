Tomasz Fornal i Aluron CMC Warta Zawiercie wygrywają kolejny mecz

W poprzednim sezonie reprezentacyjnym Tomasz Fornal sięgnął z Biało-czerwonymi po triumf w Lidze Narodów oraz złoto mistrzostw Europy. W pierwszych z wymienionych rozgrywek polski przyjmujący otrzymał nawet statuetkę dla najbardziej wartościowego zawodnika całego turnieju, czyli MVP. Jeszcze większe znaczenie miała jednak skuteczna obrona mistrzowskiego tytułu na Starym Kontynencie. Polska kadra przez cały czempionat prezentowała znakomitą dyspozycję, którą potwierdziła w wygranym 3:1 finale przeciwko reprezentacji Francji.

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„Fajnie, że wygraliśmy. Nie rośliśmy z każdym meczem, tylko od początku do końca dominowaliśmy w tym turnieju” - oceniał Tomasz Fornal tuż po pokonaniu „Trójkolorowych”. Po głośnych triumfach z drużyną narodową siatkarz wrócił do zmagań ligowych, gdzie również radzi sobie znakomicie. Jego Aluron CMC Warta Zawiercie zapisał właśnie na swoim koncie siódmą wygraną z rzędu. Mimo sukcesu zespołu sam przyjmujący przez sporą część ostatniego pojedynku odbiegał od swojej optymalnej dyspozycji, do której zdążył wszystkich przyzwyczaić. Jego nietypową postawę na parkiecie bardzo precyzyjnie i szczerze skomentował Jakub Popiwczak.

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Ograny libero, będący również niezwykle ważną postacią w reprezentacji Polski, wypowiedział się bardzo bezpośrednio. Mimo początkowych uwag ostatecznie pochwalił kadrowego kolegę za kluczową akcję.

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„Myślę, że momentami Tomek Fornal dzisiaj snuł się po boisku, ale jak trzeba go było najbardziej, to wyszedł jeden na jeden i złapał tam Damiana Schulza i wtedy, kiedy go najbardziej potrzebowaliśmy, zrobił to, co robi bardzo często świetnie. Więc chwała Tomkowi” - stwierdził Jakub Popiwczak po zakończeniu spotkania przed kamerami Polsatu Sport. Drużyna Aluronu CMC Warty Zawiercie wygrała całe starcie z Energą Treflem Gdańsk 3:0, triumfując w poszczególnych partiach do 14, 25 oraz 20.

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