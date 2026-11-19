W poprzednim odcinku Hancer i Cihan wspólnie posprzątali dom Ertugrula. W międzyczasie u Sinem pojawiły się swatki, które miały ocenić, czy dziewczyna nadaje się na żonę. Mukadder niespodziewanie otrzymała tragiczną wiadomość, a Derya skupiła się na interesach i wyliczaniu zysków ze swojego salonu. Na koniec Cihan towarzyszył Hancer podczas badania USG, by sprawdzić stan ciąży. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 260 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku wzruszony Cihan wsłucha się w bicie serca dziecka Hancer. W tym samym czasie Beyza zacznie ponaglać prawniczkę, by jak najszybciej dopiąć wszelkie formalności. W domu Mukadder i Sinem pojawi się kandydat na męża, co wywróci ich codzienność do góry nogami. Derya wykaże się sprytem i zacznie umiejętnie sterować karierą Cemila. Sila natomiast postanowi przywieźć Metina do domu Engina.

„Panna młoda” odcinek 260 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 260. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godz. 17:20 na antenie TVP2 w piątek, 27 listopada 2026 r.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial opowiadający o losach osieroconej Hancer, która przyciśnięta przez życie decyduje się na układ z majętną rodziną Develioglu. Dziewczyna bierze ślub z Cihanem, aby zdobyć pieniądze na leczenie swojego chorego brata. Choć małżeństwo miało być tylko formalnością mającą zapewnić rodowi spadkobiercę, między młodymi ludźmi zaczyna rodzić się prawdziwe uczucie. Ich relacja musi jednak przetrwać liczne intrygi, w tym knowania byłej żony Cihana, Beyzy, oraz twarde rządy seniorki rodu, Mukadder. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)