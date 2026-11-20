Tilda Swinton przyjedzie do Warszawy!

Tilda Swinton to jedna z najbardziej charakterystycznych i wszechstronnych aktorek współczesnego kina. Na swoim koncie ma Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Michael Clayton". Zdobyła również szereg innych prestiżowych nagród. Słynie z odwagi w doborze ról, niebanalnej urody i umiejętności wcielania się w niezwykle różnorodne postacie.

Karierę filmową rozpoczęła w 1985 roku od filmów niezależnych. Uznanie krytyków i międzynarodowej widowni przyniosła jej główna rola w "Orlando" z 1992 roku. Film w reżyserii Sally Potter jest ekranizacją powieści Virginii Woolf pod tym samym tytułem. Swinton zagrała tam obdarzonego wieczną młodością arystokratę, który na przestrzeni wieków poszukuje własnej tożsamości, zmienia płeć i stara się odnaleźć w rozmaitych realiach społecznych.

Właśnie to dzieło jako pierwsze będzie można zobaczyć w kultowym Kinie Tęcza, które po trzech dekadach znowu otwiera swoje drzwi dla widzów. Uroczyste otwarcie nastąpi w sobotę, 28 listopada. Gwiazdą wieczoru będzie Tilda Swinton, która weźmie udział również w pokazie filmu "Orlando".

To jeden z najważniejszych punktów trzydniowego programu otwarcia Kina Tęcza, które po latach przerwy wraca na filmową mapę Warszawy dzięki kompleksowej modernizacji zrealizowanej jako inwestycja m.st. Warszawy - przekazano w mediach społecznościowych kina.

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Historia Kina Tęcza. Powrót po 30 latach

Kino Tęcza to ważne miejsce na mapie kulturalnej Warszawy. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku budynek pełnił funkcję osiedlowej kotłowni Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po kilku latach część obiektu została oddana na potrzeby działalności kulturalnej.

Znajdował się w nim Teatr im. Stefana Żeromskiego prowadzony przez Irenę Solską. Później zostało przemienione w kino. Po drugiej wojnie światowej otworzono Kino Tęcza, które funkcjonowało do lat 90. W 2020 roku ruszyły prace mające na celu ponowne otwarcie kina!

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