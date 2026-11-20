„Prawo bestii” - o czym jest serial?
„Prawo bestii” to polski serial kryminalny, którego fabuła inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami związanymi ze sprawą Mariusza Trynkiewicza i okolicznościami powstania tak zwanej ustawy o bestiach. Produkcja przenosi widzów do 1988 roku, kiedy zabójstwo czterech chłopców wstrząsa Polską.
Głównymi bohaterkami są dwie kobiety, które muszą zmierzyć się z wyjątkowo trudnym śledztwem. Major Anna Bersz prowadzi dochodzenie, natomiast jej przyjaciółka Agnieszka Grabska, psychiatra, ma ocenić poczytalność podejrzanego. Presja czasu i systemu sprawia, że obie muszą podjąć decyzję, która na zawsze odmieni ich relację.
Historia nie kończy się jednak w latach 80. Dwadzieścia pięć lat później skazany ma opuścić więzienie. Anna, która obecnie pracuje jako urzędniczka państwowa, oraz Agnieszka, uznana ekspertka psychiatrii, ponownie zostają skonfrontowane z wydarzeniami sprzed lat. Muszą wrócić do swoich dawnych wyborów i zastanowić się, gdzie przebiega granica sprawiedliwości.
Serial liczy cztery odcinki i podejmuje temat odpowiedzialności, bezpieczeństwa społeczeństwa oraz granic prawa.
Kto gra Mariusza Trynkiewicza w „Prawie bestii”?
Jedną z najważniejszych postaci w serialu jest Mariusz Trynkiewicz. W tę rolę wciela się Michał Pawlik. Aktor portretuje postać inspirowaną jednym z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii współczesnej Polski.
To właśnie sprawa Trynkiewicza i związane z nią konsekwencje prawne stanowią jeden z najważniejszych punktów odniesienia dla fabuły produkcji. Twórcy łączą historyczne wydarzenia z fikcyjną opowieścią o osobach zaangażowanych w śledztwo i jego późniejsze następstwa.
„Prawo bestii” - pełna obsada. Kto występuje w serialu?
W serialu „Prawo bestii” występuje wiele znanych nazwisk polskiego kina i telewizji. W głównych rolach zobaczymy Agnieszkę Grochowską i Agnieszkę Żulewską. Na ekranie towarzyszą im między innymi Andrzej Chyra, Jacek Beler i Kamilla Baar.
Oto pełna obsada produkcji wraz z odgrywanymi postaciami:
- Michał Pawlik - Mariusz Trynkiewicz
- Agnieszka Grochowska - major Anna Bersz
- Agnieszka Żulewska - Agnieszka Grabska
- Jacek Beler - milicjant Andrzej Rataj
- Andrzej Chyra - Klemens Kociuba
- Wojciech Błach - Stefan Dąbrowski
- Kamilla Baar - dziennikarka Aneta Orlik
- Agnieszka Przepiórska - Elżbieta Rataj
- Ewelina Starejki - Urszula Trynkiewicz
- Mirosława Lombardo - babcia Trynkiewicza
- Ksawery Bajon - milicjant Kamil
- Martyna Sęk - Ewa Rataj
- Jan Jankowski - profesor Ryszard Molski
- Przemysław Kowalski - psychiatra Szymon Wierzbicki
- Michalina Łabacz - Ewa Kmita
- Jakub Sasak - prokurator Oskar Mikosz
Ile odcinków ma „Prawo bestii”?
Pierwszy sezon serialu „Prawo bestii” składa się z czterech odcinków. Wszystkie trafiły do biblioteki Netflixa w środę, 18 listopada. Produkcja jest propozycją dla widzów zainteresowanych polskimi kryminałami, historiami inspirowanymi prawdziwymi wydarzeniami oraz sprawami, które na trwałe zapisały się w historii kraju.