„Prawo bestii” - o czym jest serial?

„Prawo bestii” to polski serial kryminalny, którego fabuła inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami związanymi ze sprawą Mariusza Trynkiewicza i okolicznościami powstania tak zwanej ustawy o bestiach. Produkcja przenosi widzów do 1988 roku, kiedy zabójstwo czterech chłopców wstrząsa Polską.

Głównymi bohaterkami są dwie kobiety, które muszą zmierzyć się z wyjątkowo trudnym śledztwem. Major Anna Bersz prowadzi dochodzenie, natomiast jej przyjaciółka Agnieszka Grabska, psychiatra, ma ocenić poczytalność podejrzanego. Presja czasu i systemu sprawia, że obie muszą podjąć decyzję, która na zawsze odmieni ich relację.

Historia nie kończy się jednak w latach 80. Dwadzieścia pięć lat później skazany ma opuścić więzienie. Anna, która obecnie pracuje jako urzędniczka państwowa, oraz Agnieszka, uznana ekspertka psychiatrii, ponownie zostają skonfrontowane z wydarzeniami sprzed lat. Muszą wrócić do swoich dawnych wyborów i zastanowić się, gdzie przebiega granica sprawiedliwości.

Serial liczy cztery odcinki i podejmuje temat odpowiedzialności, bezpieczeństwa społeczeństwa oraz granic prawa.

Kto gra Mariusza Trynkiewicza w „Prawie bestii”?

Jedną z najważniejszych postaci w serialu jest Mariusz Trynkiewicz. W tę rolę wciela się Michał Pawlik. Aktor portretuje postać inspirowaną jednym z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii współczesnej Polski.

To właśnie sprawa Trynkiewicza i związane z nią konsekwencje prawne stanowią jeden z najważniejszych punktów odniesienia dla fabuły produkcji. Twórcy łączą historyczne wydarzenia z fikcyjną opowieścią o osobach zaangażowanych w śledztwo i jego późniejsze następstwa.

„Prawo bestii” - pełna obsada. Kto występuje w serialu?

W serialu „Prawo bestii” występuje wiele znanych nazwisk polskiego kina i telewizji. W głównych rolach zobaczymy Agnieszkę Grochowską i Agnieszkę Żulewską. Na ekranie towarzyszą im między innymi Andrzej Chyra, Jacek Beler i Kamilla Baar.

Oto pełna obsada produkcji wraz z odgrywanymi postaciami:

Michał Pawlik - Mariusz Trynkiewicz

- Mariusz Trynkiewicz Agnieszka Grochowska - major Anna Bersz

- major Anna Bersz Agnieszka Żulewska - Agnieszka Grabska

- Agnieszka Grabska Jacek Beler - milicjant Andrzej Rataj

- milicjant Andrzej Rataj Andrzej Chyra - Klemens Kociuba

- Klemens Kociuba Wojciech Błach - Stefan Dąbrowski

- Stefan Dąbrowski Kamilla Baar - dziennikarka Aneta Orlik

- dziennikarka Aneta Orlik Agnieszka Przepiórska - Elżbieta Rataj

- Elżbieta Rataj Ewelina Starejki - Urszula Trynkiewicz

- Urszula Trynkiewicz Mirosława Lombardo - babcia Trynkiewicza

- babcia Trynkiewicza Ksawery Bajon - milicjant Kamil

- milicjant Kamil Martyna Sęk - Ewa Rataj

- Ewa Rataj Jan Jankowski - profesor Ryszard Molski

- profesor Ryszard Molski Przemysław Kowalski - psychiatra Szymon Wierzbicki

- psychiatra Szymon Wierzbicki Michalina Łabacz - Ewa Kmita

- Ewa Kmita Jakub Sasak - prokurator Oskar Mikosz

ZŁO - Mariusz Trynkiewicz

Ile odcinków ma „Prawo bestii”?

Pierwszy sezon serialu „Prawo bestii” składa się z czterech odcinków. Wszystkie trafiły do biblioteki Netflixa w środę, 18 listopada. Produkcja jest propozycją dla widzów zainteresowanych polskimi kryminałami, historiami inspirowanymi prawdziwymi wydarzeniami oraz sprawami, które na trwałe zapisały się w historii kraju.