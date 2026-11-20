„Akacjowa 38” odc. 1004 - streszczenie

Lucia będzie zeznawać przed sądem zakonnym w procesie o gwałt, o który oskarżony jest ojciec Telmo. Dziewczyna postanowi nie obciążać duchownego i oświadczy, że zupełnie nie pamięta przebiegu tragicznego zdarzenia. Susana zdenerwuje się na wieść o plotkach dotyczących jej romansu z Romualdem, które dotrą do lokalnych elit. Carmen odnajdzie syna, a chłopak, choć ma do niej żal o pracę służącej, ostatecznie zgodzi się przyjąć od niej pomoc.

2026_02_13 ESKA Julia Chatys wywiad

„Akacjowa 38” odc. 1005 - streszczenie

Felipe i Celia zaniepokoją się złym stanem zdrowia Lucii, jednak Alicia okłamie ich, że nie zna przyczyny jej problemów. Rosina i Leonor postarają się zorganizować Susanie wolny czas, co doprowadzi krawcową do odkrycia talentu do rysowania. Raul, syn Carmen, zacznie wywyższać się nad inne służące mieszkające na poddaszu. Tymczasem Servando szybko wróci do sił i poczuje znużenie ciągłym leżeniem w łóżku.

„Akacjowa 38” odc. 1006 - streszczenie

Susana i Rosina zapiszą się na kurs rysunku, na którym krawcowa błyśnie talentem i wpadnie w oko profesorowi. Rosina nie poradzi sobie tak dobrze, co wywoła u niej sporą frustrację. Raul ucieknie z poddasza i ukryje się u Ursuli, a wiadomość o tym wstrząśnie Carmen. Samuel rozkaże stróżowi, aby ten raz na zawsze pozbył się Ursuli z kamienicy. Lucia osmutnieje na wieść o tym, że ojciec Telmo rzekomo wyjechał do Chartumu.

„Akacjowa 38” odc. 1007 - streszczenie

Rosina nabierze entuzjazmu do nauki rysunku, gdy dowie się, że nowym zadaniem będzie malowanie aktu męskiego. Servando, który odzyskał już zdrowie, wyprawi na strychu przyjęcie z wdzięczności za opiekę. Powrót ojca Telmo w roli nowego proboszcza okaże się ogromną niespodzianką, szczególnie dla zszokowanej Lucii i Samuela. Lucia zadeklaruje chęć wyjazdu do Salamanki na studia konserwatorskie, podczas gdy Raul kolejny raz potraktuje matkę w arogancki sposób.

„Akacjowa 38” odc. 1008 - streszczenie

Raul nie zmieni swojego zachowania mimo nagany od Servanda i odważy się ukraść porcelanową figurkę z mieszkania Samuela. Ojciec Telmo ostrzeże Lucię przed intencjami Samuela i stanowczo zaprzeczy zarzutom o skrzywdzenie Alicii. El Pena postanowi dołączyć do ekspedycji archeologicznej w Afryce, czym doprowadzi do wściekłości Florę marzącą o ślubie. W międzyczasie przeor Espineira zaproponuje Samuelowi, aby wspólnie przejęli spadek dziewczyny i podzielili się nim między sobą.

„Akacjowa 38” odcinki 1004-1008: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień