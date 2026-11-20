„Panna młoda” odc. 256 - streszczenie

Cihan zauważy, że Hancer i Melih zachowują się niepokojąco, jakby coś przed nim ukrywali. Mukadder weźmie sprawy w swoje ręce i zacznie szukać odpowiedniego kandydata na męża dla Sinem. W tym samym czasie Engin spróbuje wciągnąć Beren do wspólnych działań przeciwko Beyzie. Derya dogada się z Yoncą w sprawie zatrudnienia Cemila w salonie i precyzyjnie ustali warunki jego pracy.

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„Panna młoda” odc. 257 - streszczenie

Cihan stanie się jeszcze bardziej podejrzliwy wobec Hancer i Meliha, co wpłynie na jego zachowanie. Beyza wyrzuci Gulsum z domu, ale kobieta nie zostanie bez pomocy, bo wesprze ją Beren. Hancer i Cihan zaangażują się w sprawy Ertugrula i spróbują wyciągnąć go z kłopotów. W międzyczasie Mukadder natrafi na ślad prowadzący do miejsca pobytu Metina.

„Panna młoda” odc. 258 - streszczenie

Hancer i Cihan zaopiekują się żoną Ertugrula, co stanie się okazją do szczerej rozmowy o ich przyszłości. Mukadder będzie niecierpliwie wyczekiwać swatów i przygotowywać się na ich wizytę. Metin niespodziewanie zniknie ze swojej dotychczasowej kryjówki. Engin spróbuje naprawić relacje z Silą i przeprosi ją za swoje wcześniejsze zachowanie.

„Panna młoda” odc. 259 - streszczenie

Hancer i Cihan wspólnie posprzątają dom Ertugrula. Do rezydencji przyjdą swatki, by ocenić Sinem jako kandydatkę na żonę. Mukadder niespodziewanie otrzyma tragiczną wiadomość, która pokrzyżuje jej plany. Podczas gdy Derya skupi się na wyliczaniu zysków z salonu, Cihan zabierze Hancer na badanie USG, by sprawdzić, jak rozwija się ciąża.

„Panna młoda” odc. 260 - streszczenie

Wzruszony Cihan po raz pierwszy usłyszy bicie serca swojego dziecka podczas badania Hancer. Beyza zacznie naciskać na prawniczkę, chcąc jak najszybciej dopiąć wszystkie formalności. U Mukadder i Sinem zjawi się wreszcie kandydat na męża. Derya umiejętnie pokieruje karierą Cemila, a Sila przywiezie Metina do domu Engina.

„Panna młoda” odc. 261 - streszczenie

Cihan zdecyduje się poślubić Hancer, jednak w dziewczynie zacznie narastać złość, bo będzie przekonana, że mężczyzna planuje ślub z kimś innym. Sinem bardzo źle zniesie wizytę mężczyzny starającego się o jej rękę. Aysu oskarży Fadime o to, że jej działania mogą zniszczyć życie dziewczyny. Engin i Beren będą naciskać na Gülsüm, próbując dowiedzieć się prawdy o śmierci Yasemin.

„Panna młoda” odcinki 256-261: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień