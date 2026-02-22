Narciarstwo dowolne halfpipe. Eileen Gu ze złotem, lecz nie wszyscy stanęli do walki

Gu zwycięża w Livigno po śnieżnej burzy

Finałowa konkurencja **narciarstwa dowolnego halfpipe** w Livigno Snow Park pierwotnie miała odbyć się w sobotę wieczorem przy sztucznym oświetleniu. Silna burza śnieżna uniemożliwiła jednak przeprowadzenie zawodów zgodnie z planem, co zmusiło organizatorów do przełożenia rywalizacji. Decyzja ta zapadła na kilka godzin przed planowanym startem. Ostatecznie finał rozegrano w ostatnim dniu zimowych igrzysk olimpijskich.

Do rywalizacji przystąpiło 11 narciarek, ponieważ Kanadyjka Cassie Sharpe ostatecznie nie wzięła udziału w finale. Gu odniosła triumf z wynikiem 94,75 punktu, umacniając swoją pozycję na szczycie. Srebrny medal zdobyła Fanghui Li z notą 93,00, a brąz przypadł Brytyjce Zoe Atkin, która uzyskała **92,50 punktu**, co zapewniło jej miejsce na podium.

Kariera Eileen Gu: Najbardziej utytułowana zawodniczka?

22-letnia Eileen Gu, urodzona w Stanach Zjednoczonych, ale reprezentująca kraj swojej matki, czyli Chiny, uznawana jest za **najbardziej utytułowaną zawodniczkę** w krótkiej historii narciarstwa dowolnego na igrzyskach olimpijskich. Jej osiągnięcia świadczą o dominacji w tej dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie. Przed niedzielnym startem we Włoszech miała na koncie już dwa srebrne medale olimpijskie. To buduje jej imponujący dorobek.

Cztery lata temu, podczas igrzysk w Pekinie, Gu zdobyła imponujący dorobek, składający się z dwóch złotych i jednego srebrnego medalu. Ten wynik potwierdza jej wszechstronność i niezrównane umiejętności w narciarstwie dowolnym. **Kolejne złoto** w halfpipe tylko umacnia jej legendarny status wśród sportowców. Jej kariera jest inspiracją dla wielu młodych adeptów tej dyscypliny.

Jak ocenia się triki w narciarstwie halfpipe?

Konkurencja halfpipe w narciarstwie dowolnym polega na rywalizacji w specjalnie przygotowanej rynnie. Ma ona kształt litery „U” i jest ułożona ze śniegu, umożliwiając zawodnikom **wykonywanie skomplikowanych ewolucji** w powietrzu. Sędziowie oceniają technikę skoków, trików i akrobacji podczas każdego przejazdu. To dynamiczna i widowiskowa konkurencja.

Każda zawodniczka ma do dyspozycji trzy przejazdy, a do klasyfikacji końcowej zaliczany jest jej najlepszy rezultat, co dodaje element strategii. Dyscyplina halfpipe w narciarstwie dowolnym zadebiutowała w programie igrzysk olimpijskich stosunkowo niedawno. Po raz pierwszy pojawiła się na **Igrzyskach w Soczi w 2014 roku**, szybko zdobywając globalną popularność. Od tego czasu stała się stałym punktem zimowych zmagań.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.