Eliza Rucka-Michałek: Niesamowity debiut na igrzyskach i koniec wieloletnich problemów ze zdrowiem?

Znakomita taktyka Elizy Ruckiej-Michałek

Polska biegaczka znakomicie rozegrała niedzielny bieg na 50 km w Tesero, co zaowocowało ósmą pozycją. Początkowo Eliza Rucka-Michałek zajmowała 26. miejsce, lecz konsekwentnie odrabiała straty do rywalek. Ostatnie pięć kilometrów okazało się niezwykle emocjonujące, gdy zbliżała się do grupy walczącej o brązowy medal.

Mimo dużej początkowej straty do czołówki, udało się ją znacząco zniwelować, pokazując jej strategiczne umiejętności. Rucka-Michałek podkreśliła, że walczyła do samego końca, choć ostatnie fragmenty biegu były dla niej niezwykle wyczerpujące. Przed startem jej celem było zajęcie miejsca w czołowej piętnastce.

"Mimo wszystko miałam do czołówki dużą stratę, udało mi się ją odrobić. I później już mi po prostu było ciężko, ale walczyłam do samego końca" - przyznała przed kamerą Eurosportu biegaczka MKS Istebna.

Kluczowe wsparcie w powrocie do elity?

Rucka-Michałek konsekwentnie utrzymywała swoje tempo, nie ulegając presji przyspieszenia za konkurentkami, co było kluczowe dla jej sukcesu. Podkreśliła, że wiele zawdzięcza wsparciu Aleksandra Wierietielnego oraz Justynie Kowalczyk, ekspertom w dziedzinie biegów narciarskich, za ich cenne wskazówki i pomoc.

Główną rolę w jej przygotowaniach odegrał jednak mąż, będący jej trenerem, który poświęcił cały rok na jej treningi i rozwój. Biegaczka ze łzami w oczach wspomniała o swoich dzieciach, które w okresie intensywnych przygotowań musiały na pewien czas zejść na dalszy plan, co było dla niej trudne.

Problemy zdrowotne i powrót na trasę?

Debiut na igrzyskach olimpijskich Eliza Rucka-Michałek zaliczyła w wieku 25 lat, co było znaczącym powrotem na narciarskie trasy po ponad czterech latach przerwy. Wcześniej, w trakcie intensywnego wysiłku, zawodniczka często doświadczała omdleń, co uniemożliwiało jej kontynuowanie kariery sportowej i trenowanie.

Po urodzeniu dwójki dzieci problemy zdrowotne ustąpiły w zaskakujący sposób. Okazało się, że Polka cierpiała na zespół wazowagalny, charakteryzujący się nagłym spadkiem ciśnienia krwi i zwolnieniem akcji serca. Po przejściu wszystkich badań lekarskich otrzymała zgodę na powrót do uprawiania sportu bez żadnych ograniczeń.

Wysokie stypendium za ósme miejsce

Za historyczne ósme miejsce na igrzyskach, które przekroczyło jej własne oczekiwania, Eliza Rucka-Michałek otrzyma stypendium z Ministerstwa Sportu i Turystyki. To wsparcie finansowe pozwoli jej kontynuować karierę sportową na najwyższym poziomie i dążyć do kolejnych sukcesów, zapewniając stabilność.

Łączna kwota stypendium dla 25-letniej zawodniczki może wynieść do 121 111,20 zł, co stanowi znaczące wsparcie. Maksymalna miesięczna gratyfikacja w tej kategorii to 6728,40 zł, wypłacana przez okres osiemnastu miesięcy, co zapewni jej finansową podstawę.

