Johannes Lochner triumfuje w bobslejach. Jak Niemcy zdominowali tor w Cortinie?

2026-02-22 14:19

Niemiecka załoga pod dowództwem Johannesa Lochnera zdobyła złoty medal w rywalizacji męskich czwórek bobslejowych na Zimowych Igrzyskach w Cortinie d’Ampezzo. To już drugie złoto dla tego pilota w tegorocznych igrzyskach. Sukces w bobslejach umacnia pozycję niemieckiej reprezentacji, ale jak przebiegały zmagania na włoskim torze i co wydarzyło się podczas jednego z przejazdów?

Johannes Lochner zdominował bobsleje w Cortinie.

Niemiecka załoga, w składzie Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jorn Wenzel i Georg Fleischhauer, okazała się najszybsza w trzech z czterech przejazdów, dominując rywalizację. Zespół uzyskał łączny czas 3.37,57, zapewniając sobie złoty medal. Pilot Lochner, który cztery lata temu w Pekinie zdobył dwa srebrne medale olimpijskie, w Cortinie d'Ampezzo powtórzył sukces w dwójkach, a teraz także w czwórkach.

Drugie miejsce na podium, ze stratą 0,57 sekundy do zwycięzców, zajęli ich rodacy: Francesco Friedrich, Matthias Sommer, Alexander Schueller i Felix Straub. Friedrich, zdobywca czterech olimpijskich złotych medali z Pjongczangu i Pekinu, powiększył swoją kolekcję o kolejne srebro w Cortinie, będąc drugim również w rywalizacji dwójek w parze z Schuellerem.

Kto zdobył brązowy medal w męskich czwórkach?

W ostatnim ślizgu brązowy medal olimpijski wywalczyli Szwajcarzy: Michael Vogt, Andreas Haas, David Amadou Ndiaye i Mario Aeberhard. Udało im się minimalnie wyprzedzić, o zaledwie 0,04 sekundy, zajmującą wcześniej trzecią pozycję niemiecką załogę, którą tworzyli Adam Ammour, Issam Ammour, Joshua Tasche i Alexander Schaller. Szwajcarzy stracili do złotych medalistów 1,07 sekundy.

Rywalizację czwórek bobslejowych poprzedziło opóźnienie drugiego biegu w sobotę, spowodowane wypadkiem austriackiego pilota Jakoba Mandlbauera, który rozbił się w dolnej części toru. Został on zniesiony na noszach i przetransportowany karetką do szpitala na badania. Była to ostatnia konkurencja bobslejowa zimowych igrzysk Mediolan-Cortina, a ceremonia zamknięcia imprezy odbędzie się w niedzielny wieczór w Weronie.

