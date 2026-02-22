Natsu zadebiutuje w "Tańcu z Gwiazdami". Odważne zdjęcia influencerki rozgrzały fanów do czerwoności

Spis treści
- Natalia "Natsu" Karczmarczyk, popularna w sieci influencerka i zawodniczka freak fightów, powalczy o Kryształową Kulę w parze z Wojciechem Kuciną.
- Opublikowane fotografie celebrytki wywołały lawinę komentarzy jeszcze przed startem show, zapowiadając wyjątkowo zmysłowe występy.
- Angaż gwiazdy internetu to ruch stacji mający na celu przyciągnięcie przed ekrany młodszej widowni.
Natsu w "Tańcu z Gwiazdami". Wymowne zdjęcia z imprezy
Natalia Karczmarczyk przeszła długą drogę od gwiazdy internetowych formatów do rozpoznawalnej twarzy w telewizji ogólnopolskiej. Jej kariera nabiera tempa, czego dowodem jest udział w wiosennej odsłonie flagowego programu rozrywkowego Polsatu. Na parkiecie towarzyszyć jej będzie Wojciech Kucina, tancerz z doświadczeniem zdobytym w poprzednich edycjach. Duet miał już okazję do integracji podczas treningów oraz oficjalnego wydarzenia promującego nowy sezon. Wspólne zdjęcia z imprezy ramówkowej sugerują, że para świetnie się dogaduje i znalazła wspólny język. Natsu, która ma za sobą występy w oktagonie, zaprezentowała się w czarnej kreacji ozdobionej wyrazistą biżuterią, przykuwając wzrok zgromadzonych gości. To jednak tylko przedsmak tego, co można zobaczyć w galeriach zdjęć krążących w sieci.
"Taniec z Gwiazdami". Alarm ws. Natsu. Te zdjęcia mogą wywołać duszności
Fotografie prezentujące sylwetkę Natsu wywołały w mediach społecznościowych prawdziwe poruszenie, określane wręcz mianem alarmu. Śmiałe kadry ukazują influencerkę z każdej perspektywy, co rodzi pytania o reakcję tradycyjnej publiczności Polsatu na tak odważny wizerunek. Widzowie programu "Taniec z Gwiazdami" mogą spodziewać się na parkiecie połączenia niesamowitej urody celebrytki z wymagającą choreografią. Historia programu pokazuje, że taniec towarzyski potrafi być niezwykle zmysłowy, a atuty fizyczne uczestniczki z pewnością zostaną wyeksponowane w poszczególnych układach.
Wiele wskazuje na to, że nadchodząca edycja może należeć właśnie do niej. Karczmarczyk dysponuje potężnym zapleczem w postaci głosów młodego pokolenia, które śledzi każdy jej ruch w internecie.