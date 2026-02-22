Natsu zadebiutuje w "Tańcu z Gwiazdami". Odważne zdjęcia influencerki rozgrzały fanów do czerwoności

Natalia "Natsu" Karczmarczyk, popularna w sieci influencerka i zawodniczka freak fightów, powalczy o Kryształową Kulę w parze z Wojciechem Kuciną.

Opublikowane fotografie celebrytki wywołały lawinę komentarzy jeszcze przed startem show, zapowiadając wyjątkowo zmysłowe występy.

Angaż gwiazdy internetu to ruch stacji mający na celu przyciągnięcie przed ekrany młodszej widowni.

Natsu w "Tańcu z Gwiazdami". Wymowne zdjęcia z imprezy

Natalia Karczmarczyk przeszła długą drogę od gwiazdy internetowych formatów do rozpoznawalnej twarzy w telewizji ogólnopolskiej. Jej kariera nabiera tempa, czego dowodem jest udział w wiosennej odsłonie flagowego programu rozrywkowego Polsatu. Na parkiecie towarzyszyć jej będzie Wojciech Kucina, tancerz z doświadczeniem zdobytym w poprzednich edycjach. Duet miał już okazję do integracji podczas treningów oraz oficjalnego wydarzenia promującego nowy sezon. Wspólne zdjęcia z imprezy ramówkowej sugerują, że para świetnie się dogaduje i znalazła wspólny język. Natsu, która ma za sobą występy w oktagonie, zaprezentowała się w czarnej kreacji ozdobionej wyrazistą biżuterią, przykuwając wzrok zgromadzonych gości. To jednak tylko przedsmak tego, co można zobaczyć w galeriach zdjęć krążących w sieci.

Natsu przyznaje, że "odżyła po rozstaniu z Dubielem". W końcu zaczęła lubić siebie

"Taniec z Gwiazdami". Alarm ws. Natsu. Te zdjęcia mogą wywołać duszności

Fotografie prezentujące sylwetkę Natsu wywołały w mediach społecznościowych prawdziwe poruszenie, określane wręcz mianem alarmu. Śmiałe kadry ukazują influencerkę z każdej perspektywy, co rodzi pytania o reakcję tradycyjnej publiczności Polsatu na tak odważny wizerunek. Widzowie programu "Taniec z Gwiazdami" mogą spodziewać się na parkiecie połączenia niesamowitej urody celebrytki z wymagającą choreografią. Historia programu pokazuje, że taniec towarzyski potrafi być niezwykle zmysłowy, a atuty fizyczne uczestniczki z pewnością zostaną wyeksponowane w poszczególnych układach.

Wiele wskazuje na to, że nadchodząca edycja może należeć właśnie do niej. Karczmarczyk dysponuje potężnym zapleczem w postaci głosów młodego pokolenia, które śledzi każdy jej ruch w internecie.

