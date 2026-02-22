Igrzyska 2026 Mediolan-Cortina. Frekwencja na trybunach już znana, ale gdzie zabrakło widzów?

Sprzedaż biletów na Igrzyska 2026 zaskakuje

Andrea Varnier, szef komitetu organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, ogłosił sprzedaż około 1,3 miliona biletów. Liczba ta, stanowiąca 88 procent całkowitej dostępnej puli, dotyczy kończących się igrzysk. Wynik znacznie przewyższył wcześniejsze przewidywania organizatorów, co świadczy o dużym zainteresowaniu wydarzeniem. To znacząca frekwencja przed oficjalnym zakończeniem imprezy.

Kibice z Włoch stanowią największą grupę nabywców, odpowiadając za 37 procent wszystkich kart wstępu. Wśród zagranicznych fanów, 15 procent pochodzi z Niemiec. Znaczący udział w zakupach mają również Amerykanie, którzy nabyli 14 procent biletów na to międzynarodowe wydarzenie sportowe. Ich obecność na trybunach podkreśla globalny zasięg igrzysk.

Jaka dyscyplina bije rekordy na Igrzyskach 2026?

Jedyną konkurencją, na którą całkowicie wyprzedano wszystkie bilety, jest skialpinizm. Ta debiutująca na Igrzyskach Olimpijskich dyscyplina odbyła się w Bormio. Skialpinizm miał fenomenalny start, przyciągając niezwykłą atmosferę. Jest to zaskakujący sukces dla nowej konkurencji olimpijskiej.

Niski poziom sesji, wynoszący tylko trzy zawody w ciągu dwóch dni, ułatwił sprzedaż 100 procent biletów, jak wyjaśnił szef komitetu. Do najpopularniejszych dyscyplin zaliczyły się łyżwiarstwo szybkie, szczególnie popularne w Holandii, oraz short track, obie z 95 procentami sprzedanych biletów. Łyżwiarstwo figurowe i hokej na lodzie również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, osiągając po 93 procent sprzedaży. Wysoka frekwencja na tych wydarzeniach świadczy o ich stałej popularności. Zimowe Igrzyska Olimpijskie zakończą się wieczorną ceremonią zamknięcia w Weronie.

