Żona Krystiana Wieczorka wraca do M jak miłość. Budzyński zadrze z niebezpiecznym gangsterem

Emisja 1917 odcinka "M jak miłość" i obsadowa niespodzianka

Widzowie Dwójki powinni zaznaczyć w kalendarzach datę 16 marca 2026 roku. To właśnie w poniedziałkowy wieczór, o godzinie 20.55, wyemitowany zostanie 1917. odcinek popularnej telenoweli. Na ekranie ponownie zobaczymy Marię Wieczorek, która prywatnie jest życiową partnerką odtwórcy roli Andrzeja Budzyńskiego. Para poznała się właśnie na planie tej produkcji dekadę temu. 33-letnia aktorka już w listopadzie ubiegłego roku zapowiadała swój powrót w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z nowym, ekranowym mężem, Igorem Jabłońskim.

Mroczna przeszłość nowego męża Pauliny

Postać Igora Jabłońskiego, granego przez Marcina Piętowskiego, jest dobrze znana fanom serii. Mężczyzna kreuje się na wpływowego biznesmena z branży spożywczej, ale w rzeczywistości to bezwzględny bandyta. Jego metody poznał już Kamil Gryc. Gdy prawnik zdecydował się wystąpić przeciwko niemu, Jabłoński nie wahał się użyć przemocy. Nasłał na mecenasa swoich ludzi, a bestialskie pobicie było aktem zemsty za niesubordynację.

Spotkanie po latach Andrzeja i Pauliny w kancelarii

W nadchodzącym odcinku Paulina Lipska-Jabłońska niespodziewanie zjawi się w biurze Budzyńskiego. Dawna sympatia Andrzeja przyjdzie do niego w konkretnym celu: chce wynająć go do przeprowadzenia sprawy rozwodowej. Kobieta zamierza definitywnie odciąć się od toksycznego męża po trzech latach małżeństwa. Dla prawnika będzie to pierwsze spotkanie z Pauliną od blisko dziesięciu lat. Ich relacja urwała się, gdy malarka zdecydowała się na emigrację.

Zniszczone marzenia Pauliny i powrót do kraju

Okazuje się, że życie za granicą nie potoczyło się po myśli artystki. Paulina, która niegdyś z pasją podróżowała po Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej, nie zrobiła kariery w świecie sztuki. Trzy lata temu wróciła do Szczecina, gdzie wpadła w sidła nieobliczalnego Jabłońskiego. Teraz, znajdując się w potrzasku, prosi dawnego ukochanego o ratunek i pomoc prawną w uwolnieniu się od gangstera.

Ryzykowne zlecenie Budzyńskiego

Andrzej zgodzi się reprezentować Paulinę w sądzie, podejmując się trudnego wyzwania, jakim będzie rozwód z niebezpiecznym przestępcą. Prawnik będzie musiał zmierzyć się nie tylko z Jabłońskim, ale także z własną przeszłością. Choć przyzna się Magdzie do spotkania z dawną znajomą, zatai przed żoną fakt, jak silne uczucie łączyło go kiedyś z klientką. Powrót Lipskiej ściągnie na rodzinę Budzyńskich poważne kłopoty i zagrożenie.