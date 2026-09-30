"The Love Hypothesis" doczeka się kontynuacji. Oto co wiemy o drugiej części

"The Love Hypothesis" nakreśla nam historię miłosną, opartą na motywie fake dating, doktorantki Olive (Lili Reinhart) i złowieszczego profesora Adama (Tom Bateman). Wszystko zaczęło się od fanfiction "Gwiezdnych wojen", a ostatecznie przeobraziło się w opowieść, która skradła serca milionów czytelników - a za sprawą filmu Prime Video również i widzów. Ucieszy was zatem wieść, że nadchodzi sequel w postaci "The Two-Body Problem".

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Po "The Love Hypothesis" czas na "The Two-Body Problem". O czym opowie druga część?

Powstanie kontynuacji ogłosiła sama autorka w mediach społecznościowych, przyznając, że film Prime Video na nowo rozniecił jej miłość do tych bohaterów.

Jeszcze rok czy dwa temu nie spodziewałam się, że wypowiem zdanie "napisałam kontynuację The Love Hypothesis", a teraz, dziwnym trafem, nie wyobrażam sobie świata, w którym The Two-Body Problem nie istnieje. Nie mogę się doczekać, aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy opowiedzieć wam więcej o tej książce i kulisach jej powstania. Na razie zdradzę tylko, że film i jego obsada sprawiły, że na nowo zakochałam się w Adamie i Olive. Ponowne odwiedziny u nich były absolutną przyjemnością - napisała Ali Hazelwood na Instagramie.

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Fabuła książki owiana jest tajemnica, pisarka zradza jednak, że akcja "The Two-Body Problem" rozgrywa się na przestrzeni kilku lat i stanowi "mieszankę wycinków z życia, postdoktoranckich wybojów życiowych i nieustępliwej eksploracji najtrudniejszego wyzwania, z jakim przyjdzie zmierzyć się w długoterminowym związku: decyzji, co zjeść na kolację".

Będzie film?

Autorka odniosła się też do kwestii ewentualnej adaptacji "The Two-Body Problem". Choć zaznaczyła, że nic nie jest obecnie pewne, ujawniła, że studio MRC pracuje już nad filmem dla Amazon MGM Studios.

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