Iga Świątek żegna ważną osobę ze sztabu. Zmiany przed turniejem w Pekinie

Iga Świątek przebywa obecnie w Pekinie, gdzie trenuje przed nadchodzącym turniejem WTA 1000. Jej pierwsze starcie na korcie najprawdopodobniej odbędzie się w sobotę. W międzyczasie sztab szkoleniowo-menedżerski byłej liderki światowego rankingu przeszedł istotną modyfikację. Współpracę z polską gwiazdą tenisa zakończyła Daria Sulgostowska, pełniąca funkcję PR-menedżerki. Stanowisko to piastowała od grudnia 2024 roku, przejmując pałeczkę po Paulinie Woleckiej w niezwykle wymagającym momencie kariery zawodniczki – po wykryciu w jej organizmie śladowej ilości zakazanej substancji.
Informację o zakończeniu swojej misji w sztabie Igi Świątek przekazała sama zainteresowana. Daria Sulgostowska wystosowała do przedstawicieli prasy specjalną wiadomość mailową, w której ogłosiła swoją decyzję.
"Dzień dobry, Hej. Chciałabym poinformować o zmianie w zespole Igi Świątek. Po dwóch latach kończę współpracę z Igą w roli PR Managerki. Moje obowiązki przejmuje Dorota Krzewińska, która od kilku miesięcy jest częścią zespołu i dotychczas odpowiadała za działania związane z Fundacją Igi Świątek"
Nowa PR-menedżerka, Dorota Krzewińska, przejmie na siebie ciężar globalnej komunikacji tenisistki, zarządzania relacjami z dziennikarzami oraz koordynowania szeroko pojętych działań public relations. Jej doświadczenie zawodowe jest imponujące. Przez ponad dziesięć lat z powodzeniem realizowała projekty marketingowe dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, angażując się w przygotowania do pięciu edycji igrzysk – począwszy od zimowych zmagań w Soczi w 2014 roku, a skończywszy na tegorocznych, letnich zawodach w Paryżu.
"Bardzo się cieszę, że po kilku miesiącach pracy przejmuję odpowiedzialność za komunikację w zespole. Możliwość współpracy z Igą – wybitną sportowczynią i inspiracją dla mnie oraz tak wielu osób, zarówno na korcie, jak i poza nim – to ogromny przywilej. Całą zawodową karierę poświęciłam wspieraniu profesjonalnych sportowców. Nową rolę traktuję jako wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim ważne zobowiązanie. Doceniam i bardzo szanuję dotychczasowe działania wizerunkowe całego zespołu oraz konsekwentnie budowaną przez lata strategię komunikacji" - powiedziała Dorota Krzewińska.