M jak miłość. Barbara będzie błagać Marysię o wybaczenie niewiernemu Arturowi. Szokujące sceny w nowym odcinku

Barbara nie wytrzyma widoku cierpiącej Marysi w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" Barbara z trudem będzie znosić widok cierpiącej Marysi. Po kolejnym romansie Artura i jego wyprowadzce z domu Mostowiaków, Marysia całkowicie się załamie i przestanie o siebie dbać, gdyż nic nie będzie mieć dla niej sensu. Będzie to szczególnie bolesne, ponieważ nie będzie to pierwsza zdrada Rogowskiego. Barbara oczywiście spróbuje ją pocieszyć:

- Marysiu, zjedz coś, proszę, jesteś taka blada… - cytowana przez swiatseriali.interia.pl.

- Może później...

Mostowiakowa zwierzy się z trosk o córkę Agnes (Amanda Mincewicz), która w pełni rozumie powagę sytuacji. Choć jej perspektywa będzie różnić się od Barbary.

- Marysia ostatnio zupełnie o siebie nie dba...

- Nie wie, jak poradzić sobie z tą sytuacją...

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Barbara niespodziewanie wstawi się za Arturem w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Barbara, nie mogąc dłużej patrzeć na cierpienie córki, postanowi się wtrącić. Mostowiakowa otwarcie zaapeluje do Marysi, aby dała niewiernemu Arturowi jeszcze jedną szansę ze względu na rodzinę. Seniorka zaskoczy córkę, stając po stronie zdradzieckiego zięcia, który ponownie ją skrzywdził, i spróbuje przekonać ją do wybaczenia mu i uratowania ich małżeństwa.

- Ty się jeszcze rozchorujesz. Nie chciałam się wtrącać, ale nie mogę patrzeć, jak cierpisz. Marysiu, musisz ratować swoje małżeństwo, rodzinę… Basia jest tak związana z ojcem, ona tak to wszystko przeżywa, nie wie, co się dzieje… Co powiecie wnukom, Piotrkowi, Pawłowi? A co z Agnes?

W pierwszej chwili Marysia, zaskoczona postawą matki, nie odpowie. Będzie wściekła, że matka nie weźmie pod uwagę jej uczuć, co otwarcie jej wyrzuci:

- A co ze mną?

W odpowiedzi usłyszy coś, co jeszcze bardziej ją zszokuje. Jej matka wstawi się za Arturem:

- Kochanie, Artur już wie, jak bardzo cię zranił… Żałuje, rozpacza, gdybyś go zobaczyła, jest wrakiem człowieka...

- Spotkałaś się z nim?

Marysia obnaży prawdziwą postawę Artura przed Barbarą w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Barbara potwierdzi, że widziała się ze zdradzieckim zięciem w jej własnym domu, pod nieobecność Marysi, która wcześniej wyrzuci go po ujawnieniu romansu z Joanną. Mostowiakowa przyzna, że Artur wpadł po swoje rzeczy i przy okazji szczerze z nią porozmawiał, do czego teraz seniorka będzie namawiać swoją córkę.

- Wiem, jak bardzo cię skrzywdził, ale… ja tylko o jedno cię proszę, żebyś go wysłuchała, tylko tyle...

Jednak w tym momencie to Marysia mocno zszokuje Barbarę, ujawniając prawdziwą postawę Artura, co sprawi, że "bańka mydlana" Barbary pęknie.

- Mamo… Artur chyba nie ma mi już nic do powiedzenia, bo od tygodnia się do mnie nie odezwał...

Ta informacja tak zaskoczy matkę, że całkowicie ją uciszy, pozostawiając ją bez słów. A Marysia jeszcze rzuci ścierką o blat, wyjdzie z kuchni i zostawi zmartwioną matkę samą.

Kiedy emisja 1947. odcinka „M jak miłość” na antenie TVP2?

Zgodnie z aktualną ramówką stacji telewizyjnej, premierowa emisja 1947. odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się w poniedziałek, 12 października 2026 roku. Nowe losy bohaterów tradycyjnie zagoszczą na antenie publicznej Dwójki punktualnie o godzinie 20.50.