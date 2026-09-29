"Gra o tron" zmierza na wielki ekran. Film "Podbój Aegona" ma już datę premiery

Włodarze Warner Bros. Discovery sukcesywnie rozwijają ekranowe uniwersum inspirowane "Pieśnią Lodu i Ognia" George'a R. R. Martina. Pierwsza była kultowa już "Gra o tron", która otworzyła zupełnie nowy rozdział w dziejach telewizji i przeszła do historii jako jeden z największych upadków, jakie widział mały ekran. To nie zabiło jednak entuzjazmu widzów, którzy ochoczo sięgają po jej prequele - widać to po popularności i wynikach oglądalności zarówno "Rodu smoka", jak i "Rycerza Siedmiu Królestw".

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W zgodzie z maksymą "nie wszystko naraz", WBD dawkować będzie nam wycieczki do Westeros. "Ród smoka", który debiutował w 2022 roku i doczekał się dotąd trzech sezonów, dobiegnie końca w 2028 roku. Rok później na ekranach kin zawita "Podbój Aegona", pierwszy film z tegoż uniwersum, którego datę premiery wyznaczono na 1 czerwca 2029 roku. Za reżyserię odpowiada zaznajomiony z tym światem Owen Harris, pracował on bowiem przy trzech odcinkach pierwszego sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw" (konkretnie pierwszym, drugim i piątym), scenariusz zaś napisał Beau Willimon, ceniony za pracę nad "Andorem", "House of Cards" i "Rozdzieleniem".

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O czym opowie "Podbój Aegona"?

"Gra o tron: Podbój Aegona" czerpać będzie z różnych książek George'a R. R. Martina. Opowieść o tym, jak Targaryenowie podporządkowali sobie Siedem Królestw Westeros, poznajemy bowiem szczątkowo w głównej serii, a także w "Świecie Lodu i Ognia" oraz "Ogniu i krwi", gdzie ta ostatnia z książek oferuje najwięcej szczegółów. Gdy na około sto lat po Zagładzie Valyrii głową smoczego rodu został tytułowy Aegon; dosiadający potężnego smoka Baleriona, zwanego Czarnym Strachem; uznał, że czas zaprowadzić porządek w Westeros. Wraz ze swymi dwiema siostrami-żonami - Visenyą i Rhaenys - rozpoczął podbój kontynentu, który w gruncie rzeczy nie udał mu się w stu procentach. Południowe królestwo Dorne pozostało bowiem niezachwiane, nieugięte i niezłomne, co nie przeszkodziło jednak Aegonowi w tytułowaniu się władcą Siedmiu, a nie Sześciu Królestw (Targaryenowie słynęli bowiem z nadmiernych przechwałek i zakrzywiania rzeczywistości - przypominam, iż wmówili wszystkim, że bliżsi są bogom niż ludziom, co koniec końców niewiele miało wspólnego z prawdą).

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Oficjalne szczegóły fabularne nie są obecnie znane, jednak zaangażowanie w projekt Beau Willimona daje nadzieję, że "Podbój Aegona" nie będzie wyłącznie spektakularną serią zwycięstw (i jednej porażki) Targaryenów, a zaoferuje widzom wgląd w sytuację społeczno-polityczną Westeros przed monopolizacją władzy przez smoczy ród. Na ekranie ujrzymy nie tylko trójkę Zdobywców, ale także ich bękarciego brata Orysa, założyciela rodu Baratheonów, Harrena Czarnego, który zbudował Harrenhal, Torrhena Starka, który przeszedł do historii jako Król, Który Klęknął, a także trzy legendarne smoki - wspomnianego Baleriona, Meraxes oraz dobrze nam znaną Vhagar, lecz z czasów zanim została naszą słodką "babuszką", jak to mają w zwyczaju zwać ją fani "Rodu smoka". Z całą pewnością nie zabraknie też prawdziwej ikony w osobie Merii Martell, czyli Żółtej Ropuchy z Dorne, której niestraszne były nawet trzy zionące ogniem jaszczury. Odmawiając uznania władzy Targaryenów rzekła bowiem:

Możecie nas spalić, pani… ale nas nie ugniecie, nie złamiecie ani nie zdołacie nami zachwiać. Tu jest Dorne. Nie jesteście u nas mile widziani. Wracajcie na własne ryzyko [fragment książki "Ogień i krew" autorstwa George'a R. R. Martina].

Obsada filmu nie została ujawniona i sugerując się tak odległą datą premiery, śmiało możemy założyć, że nie ruszyły jeszcze nawet castingi. Jednocześnie przypominam, że wkrótce czeka nas inna wycieczka do Westeros, Dunk i Jajo z "Rycerza Siedmiu Królestw" wrócą bowiem już w pierwszej połowie 2027 roku. Będą nowe przygody, nowe postacie oraz, jak zapowiedzieli twórcy, zmiana tonu serialu - zrobi się ciut poważniej (ale spokojnie, wciąż będzie zabawnie).