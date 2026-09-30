Paweł i Agnes jeszcze bliżej po zdradzie Artura. Niespodziewany zwrot w "M jak miłość"

Agnes zatrzyma furię Pawła. Zduński dowie się o kłamstwach w odc. 1947

W 1947. odcinku „M jak miłość” Agnes, po interwencji chroniącej Artura przed atakiem rozwścieczonego Pawła, opuści gabinet ojca i uda się prosto do samochodu Zduńskiego. Według informacji portalu swiatseriali.interia.pl, Paweł nieco ochłonie po gwałtownym wybuchu gniewu. To pozwoli przyrodniemu rodzeństwu na dłuższą wymianę zdań. Zduński przyzna w rozmowie, że okłamał Marysię co do celu swojej podróży.

- „Myśli, że pojechałem do apteki… Nawet nie wiedziałem, czy… on tu będzie” - powie Paweł.

Najważniejszą kwestią dla Pawła będzie jednak to, czy Agnes miała świadomość romansu Artura z Joanną (Dominika Sakowicz). Zduński będzie chciał dowiedzieć się prawdy bezpośrednio od siostry. Ta nie zaprzeczy, wyjaśniając, że musiała milczeć ze względu na wcześniejszą obietnicę złożoną Marysi.

- „Wiedziałaś o wszystkim?” - rzuci zszokowany Zduński.

- „Tak… Marysia prosiła, żebym nic nie mówiła” - odeprze szczerze Agnes.

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Agnes i Paweł wyznają swoje frustracje w "M jak miłość". Koniec milczenia

Pomimo więzi z Arturem, w 1947. odcinku Agnes wyraźnie odetnie się od jego zachowania. Otwarcie przyzna Pawłowi, że postępy ojca mocno ją zraniły. Zwróci uwagę, że sama zdążyła poczuć się częścią nowej rodziny, którą Artur zniszczył przez swój romans. Nie będzie kryć żalu w stosunku do jego egoistycznych wyborów.

- „Nie będę Artura bronić, zachował się jak palant… Nie mogę mu tego darować, chociaż to mój ojciec... Ja… Paweł, ja… pokochałam waszą rodzinę jak własną, a Artur jednym ruchem rozwalił to wszystko” - wyzna z goryczą Agnes.

Podobne odczucia będzie miał Paweł, który poczuje się równie bezsilny wobec destrukcyjnych działań ojca. Jego odpowiedź będzie pełna rezygnacji i złości na całą sytuację, nad którą nikt już nie ma kontroli.

- „Super… jeszcze i to… Jakby… ktoś rzucił na nas klątwę. Wszystko jest nie tak, jak powinno być… Mam dość… cholera, tej bezradności, tego, że nie mogę nic zrobić, niczego naprawić... ani cofnąć” - odpowie załamany Zduński.

Agnes i Paweł staną się sobie bliscy. Gest, który zmieni wszystko w 1947 odcinku

Kulminacyjnym momentem 1947. odcinka „M jak miłość” będzie chwila, w której Agnes, nie mając słów na pocieszenie, zdecyduje się na fizyczny gest wsparcia. Chwyci Pawła mocno za dłoń. To niespodziewane zbliżenie między przyrodnim rodzeństwem obudzi pytania o ich wspólną przyszłość w kontekście rodzinnych dramatów.

Kiedy premiera 1947 odcinka "M jak miłość" w TVP2?

1947. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godzinie 20.50 na antenie TVP2.