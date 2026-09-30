M jak miłość, odc. 1946: Artur zakończy romans z Joanną. Decydujące pożegnanie

Artur i Joanna spotkają się ostatni raz w 1946. odcinku "M jak miłość"

W 1946. odcinku serialu "M jak miłość" Artur umówi się z Joanną na kolejne spotkanie po tym, jak Marysia nakryje ich na zdradzie. Rogowski wciąż nie będzie mógł porozmawiać z żoną, która po poznaniu prawdy odrzuci jego próby wyjaśnień, a następnie całkowicie zniknie. Pojawi się jednak na ślubie Natalki (Dominika Suchecka) i obieca mężowi wieczorną rozmowę.

W tej sytuacji lekarz postanowi spotkać się ze swoją kochanką. Joanna, choć początkowo ucieknie z miejsca przyłapania, na kolejne spotkanie z Arturem przyjdzie z wielką radością, będąc przekonaną, że nikt już nie stanie na przeszkodzie do ich wspólnego życia.

Rogowski z "M jak miłość" wybierze Marysię, odrzucając Joannę w 1946. odcinku

Podczas spotkania w 1946. odcinku "M jak miłość" Joanna, pełna nadziei, rzuci się na szyję Arturowi. Mężczyzna początkowo odwzajemni uścisk, ale szybko oprzytomnieje, przypominając sobie prawdziwy cel tej wizyty: ostateczne zerwanie.

Rogowski kategorycznie oznajmi Dobrzańskiej, że to ich pożegnanie. Wyzna jej miłość, lecz jednocześnie poinformuje, że postanowił zostać z Marysią. Zrani tym kochankę, zapewniając ją, że tym razem jego decyzja jest ostateczna i nie zmieni zdania.

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- Przejechałem się pożegnać... Nie mogę... odejść od Marysi... Kocham cię, ale... widzimy się dzisiaj ostatni raz i... tym razem dotrzymam słowa... Przepraszam...

Zrozpaczona Joanna w 1946. odcinku "M jak miłość"

Po tych słowach Artur odwróci się i odejdzie, zostawiając Joannę w ogromnej rozpaczy. Rozstanie okaże się niezwykle trudne także dla niego – z trudem powstrzyma łzy.

W 1946. odcinku "M jak miłość" Rogowski wykaże się jednak stanowczością. Nie odwróci się, nawet gdy zapłakana Joanna będzie patrzeć w jego kierunku. Mężczyzna wsiądzie do samochodu i odjedzie, pozostawiając załamaną kochankę samą.

Premiera 1946. odcinka "M jak miłość" – kiedy i gdzie obejrzeć?

Emisja 1946. odcinka serialu "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 6 października 2026 roku. Widzowie będą mogli obejrzeć go na antenie TVP2 o godzinie 20:50.