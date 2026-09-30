Głośny coming out znanego siatkarza! Jego brat to nowa gwiazda polskiej ligi

Coming out znanego siatkarza. Rui Takahashi opublikował oświadczenie

Niezwykle szczera wiadomość, którą za pośrednictwem mediów społecznościowych udostępnił światu Rui Takahashi, wywołała bardzo duże poruszenie w środowisku. Japoński sportowiec postanowił oficjalnie dokonać coming outu na swoim profilu, publikując w sieci wyjątkowo emocjonalny i osobisty wpis dotyczący własnego życia.

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Od dzieciństwa bałem się skonfrontować z pewnymi aspektami samego siebie, co powodowało u mnie cierpienie i doprowadziło do tego, że zaprzeczałem sobie i swojej własnej tożsamości. Jestem gejem i należę do mniejszości seksualnej

- taki właśnie komunikat przekazał w mediach społecznościowych 26-letni gracz japońskiej drużyny Suntory Sunbirds Osaka. Rui Takahashi wyraźnie zaznaczył w swoim tekście, że ogromną wartością były dla niego ostatnie dwa lata spędzone w jednym klubie u boku młodszego brata, Rana, będącego czołową postacią japońskiej reprezentacji narodowej i nie tylko.

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„Dzięki rozmowom z nim wiedziałem, że po raz pierwszy mogę uznawać siebie. Przez to, że wypowiedziałem moje uczucia w słowa, udało mi się zorganizować swój umysł i stopniowo przekonałem się, że być sobą jest w porządku” – wyjaśnił szczegółowo w swojej publikacji starszy z rodzeństwa.

W nadchodzącym sezonie Rui nadal będzie bronił barw ekipy z Osaki, natomiast jego niezwykle rozchwytywany brat przeniósł się na polskie parkiety. Po kapitalnym okresie w kadrze i klubie, Ran Takahashi ma stać się ważnym elementem składu Bogdanki Lublin. Japończyk zdążył już zadebiutować podczas starcia kontrolnego z formacją Projekt Warszawa. Zapisał na swoim koncie sześć punktów, popisując się przede wszystkim doskonałym przyjęciem.

A dla tych, którzy zmagają się z akceptacją siebie, niezależnie od powodów czy przeszłości, będę szczęśliwy, jeśli moja konfrontacja z samym sobą i podzielenie się moimi własnymi myślami i słowami może być choćby małym katalizatorem zmiany

- tymi słowami swój publiczny coming out podsumował Rui Takahashi, dziękując wszystkim i wysyłając przy okazji czytelny sygnał wsparcia.