Rzetelny Influencer 2025. Doceniamy wpływ, któremu można ufać

Autor: BANDI/ Materiały prasowe

Rusza Rzetelny Influencer 2025. BANDI ponownie szuka twórców, których wpływ opiera się na wiedzy i zaufaniu

21 września rozpoczyna się kolejna edycja plebiscytu Rzetelny Influencer 2025 – inicjatywy marki BANDI wyróżniającej twórczynie i twórców, którzy odpowiedzialnie korzystają ze swojego wpływu i budują relacje z odbiorcami na wiedzy, autentyczności oraz zaufaniu.

Do 1 października można zgłaszać osoby tworzące wartościowe treści w jednej z 10 kategorii obejmujących pielęgnację twarzy i włosów, makijaż, modę, podróże, literaturę, kulturę, zdrowie psychiczne, żywienie oraz sport.

Kandydatury można zgłaszać za pośrednictwem formularza na rzetelnyinfluencer.org, wybierając odpowiednią kategorię i krótko uzasadniając swój wybór.

Po zakończeniu etapu zgłoszeń Kapituła plebiscytu przeanalizuje kandydatury i wybierze maksymalnie pięć nominowanych osób w każdej kategorii. Wśród najważniejszych kryteriów znajdują się rzetelność publikowanych treści, zgodność działalności z kategorią, transparentność oraz odpowiedzialność wobec odbiorców.

Kolejny etap należy do internautów. Od 9 do 22 października będzie można głosować na nominowanych, oddając jeden głos w każdej kategorii.

Laureatki i laureatów poznamy 6 listopada podczas LOUD Congress. Finał plebiscytu i wręczenie statuetek odbędą się w Hotelu Bellotto przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

DLACZEGO RZETELNY INFLUENCER?

Wpływ w mediach społecznościowych to nie tylko liczby i zasięgi. To również odpowiedzialność za publikowane informacje, rekomendacje i sposób prowadzenia dialogu z odbiorcami.

Rzetelny Influencer ma zwracać uwagę właśnie na tych twórców, którzy wykorzystują swój zasięg w odpowiedzialny sposób – dzielą się sprawdzoną wiedzą, pomagają odbiorcom świadomie podejmować decyzje i nie upraszczają tematów, które wymagają szerszego kontekstu.

Plebiscyt został zbudowany wokół pięciu wartości: rzetelności, autentyczności, transparentności, merytoryczności i empatii.

10 KATEGORII PLEBISCYTU

Twarz z zasadami - dla osób tworzących treści o pielęgnacji twarzy, które stawiają na wiedzę, świadome wybory i empatyczne podejście do potrzeb skóry – bez wywierania presji wyglądu.

- dla osób tworzących treści o pielęgnacji twarzy, które stawiają na wiedzę, świadome wybory i empatyczne podejście do potrzeb skóry – bez wywierania presji wyglądu. Włosing z głową - dla twórczyń i twórców zajmujących się pielęgnacją włosów i skóry głowy, którzy dzielą się sprawdzoną wiedzą, doświadczeniem i konkretnymi wskazówkami.

- dla twórczyń i twórców zajmujących się pielęgnacją włosów i skóry głowy, którzy dzielą się sprawdzoną wiedzą, doświadczeniem i konkretnymi wskazówkami. Make-up bez filtra -dla osób pokazujących, że makijaż może być sposobem wyrażania siebie, a nie narzędziem służącym do ukrywania niedoskonałości – twórczo, uczciwie i bez udawania.

-dla osób pokazujących, że makijaż może być sposobem wyrażania siebie, a nie narzędziem służącym do ukrywania niedoskonałości – twórczo, uczciwie i bez udawania. Szafa z charakterem - dla osób tworzących treści o modzie, które inspirują do świadomego budowania własnego stylu i pokazują, że ubrania mogą wyrażać osobowość oraz wartości – bez ślepego podążania za trendami.

- dla osób tworzących treści o modzie, które inspirują do świadomego budowania własnego stylu i pokazują, że ubrania mogą wyrażać osobowość oraz wartości – bez ślepego podążania za trendami. Podróżniczy kompas - dla twórczyń i twórców, którzy nie tylko pokazują odwiedzane miejsca, lecz także dzielą się praktyczną wiedzą, lokalną perspektywą i inspirują do odpowiedzialnego podróżowania.

- dla twórczyń i twórców, którzy nie tylko pokazują odwiedzane miejsca, lecz także dzielą się praktyczną wiedzą, lokalną perspektywą i inspirują do odpowiedzialnego podróżowania. Rzetelnik literacki - dla osób publikujących o książkach, które dzielą się przemyślanymi i uczciwymi opiniami, zachęcają do czytania oraz wybierają literaturę skłaniającą do refleksji i poszerzającą horyzonty.

- dla osób publikujących o książkach, które dzielą się przemyślanymi i uczciwymi opiniami, zachęcają do czytania oraz wybierają literaturę skłaniającą do refleksji i poszerzającą horyzonty. Kulisy kultury - dla twórczyń i twórców, którzy z wiedzą, odwagą i pasją opowiadają o kulturze – od kina i teatru po literaturę, sztukę oraz wydarzenia artystyczne – przedstawiając własną opinię i szerszy kontekst.

- dla twórczyń i twórców, którzy z wiedzą, odwagą i pasją opowiadają o kulturze – od kina i teatru po literaturę, sztukę oraz wydarzenia artystyczne – przedstawiając własną opinię i szerszy kontekst. Z głową i empatią - dla osób, które odpowiedzialnie i w oparciu o wiedzę mówią o zdrowiu psychicznym i dobrostanie, oswajają trudne tematy, przeciwdziałają stygmatyzacji oraz tworzą przestrzeń opartą na empatii i szacunku.

- dla osób, które odpowiedzialnie i w oparciu o wiedzę mówią o zdrowiu psychicznym i dobrostanie, oswajają trudne tematy, przeciwdziałają stygmatyzacji oraz tworzą przestrzeń opartą na empatii i szacunku. Odżywianie bez mitów - dla osób, które odpowiedzialnie i w oparciu o wiedzę mówią o żywieniu, pomagają odróżniać fakty od mitów oraz promują zdrową relację z jedzeniem – bez szkodliwych uproszczeń.

- dla osób, które odpowiedzialnie i w oparciu o wiedzę mówią o żywieniu, pomagają odróżniać fakty od mitów oraz promują zdrową relację z jedzeniem – bez szkodliwych uproszczeń. Więcej niż wynik - dla osób, które zawodowo lub z pasji tworzą wartościowe treści o sporcie, dzielą się wiedzą, inspirują do ruchu i pokazują, że liczą się nie tylko wyniki, lecz także rozwój, zdrowie i satysfakcja.

JAK PRZEBIEGA PLEBISCYT?

Zgłaszanie kandydatur: 21 września–1 października 2026 r. Kandydatury można zgłaszać na stronie rzetelnyinfluencer.org. Należy wybrać odpowiednią kategorię i krótko uzasadnić swój wybór. Wybór nominowanych: 2–8 października 2026 r. Kapituła przeanalizuje zgłoszenia i wybierze maksymalnie pięć nominowanych osób w każdej kategorii. Przy ocenie bierze pod uwagę przede wszystkim rzetelność publikowanych treści, zgodność działalności z kategorią, transparentność oraz odpowiedzialność wobec odbiorców. Głosowanie: 9–22 października 2026 r. Spośród nominowanych internauci wybiorą laureatki i laureatów tytułu Rzetelny Influencer 2025. Każdy uczestnik może oddać jeden głos w danej kategorii. Wielki finał: 6 listopada 2026 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas gali. Nagrodą w każdej kategorii jest statuetka „Rzetelny Influencer 2025”.

RZETELNY INFLUENCER × LOUD CONGRESS. Rzetelny wpływ potrzebuje być słyszalny

Finał tegorocznej edycji Rzetelnego Influencera stanie się częścią LOUD Congress – kongresu poświęconego przyszłości młodego pokolenia i łączącego świat biznesu z pokoleniem Gen Z.

To spotkanie osób, które nie tylko obserwują zmiany zachodzące w internecie, lecz także aktywnie je kształtują. Współpraca Rzetelnego Influencera i LOUD Congress podkreśla, że odpowiedzialność, wiarygodność i jakość komunikacji mają znaczenie dla całego rynku twórców internetowych.

Wręczenie statuetek: 6 listopada 2026 r. Hotel Bellotto ul. Senatorska 13/15, Warszawa.

KAPITUŁA PLEBISCYTU

Nominowanych w tegorocznej edycji wybiorą laureatki i laureaci poprzedniego plebiscytu oraz zaproszeni eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie związane z kategoriami plebiscytu.

Magdalena Kaczanowicz – @racjapielegnacja

Chemiczka i technolożka kosmetyczna. Analizuje składy i działanie kosmetyków, pomagając odbiorcom podejmować świadome decyzje pielęgnacyjne oparte na wiedzy. Laureatka kategorii „Twarz z zasadami” 2024.

Weronika Włoskowicz – @wlosowero

Twórczyni specjalizująca się w świadomej pielęgnacji włosów. Dzieli się praktycznymi poradami, testami kosmetyków i wiedzą pomagającą lepiej dbać o włosy. Laureatka kategorii „Włosing z głową” 2024.

Kasia Zaremba – @makeupbykasia

Makijażystka i ekspertka beauty z 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w subtelnym, naturalnym makijażu podkreślającym urodę, a swoją wiedzą dzieli się także poprzez tutoriale, warsztaty i media. W aktualnym copy jest wskazana jako jurorka kategorii „Make-up bez filtra”.

Piotr Balcerek – @piotrbalcerek

Doradca stylu i twórca specjalizujący się w modzie męskiej. Pokazuje, jak świadomie budować wizerunek dopasowany do osobowości, potrzeb i stylu życia. Laureat kategorii „Szafa z charakterem” 2024.

Elwira Przyjemska – @ksiegarka.na.regale

Nauczycielka i twórczyni bloga Księgarka na regale. Wyszukuje nietuzinkowe książki, dzieli się przemyślanymi opiniami i pomaga odkrywać wartościową literaturę. Laureatka kategorii „Rzetelnik literacki” 2024.

dr Angelika Maria Gomolińska – @kulturoholiczka

Badaczka, kuratorka, dziennikarka i krytyczka sztuki. Opowiada o kulturze i nauce, przybliżając odbiorcom sztukę, jej konteksty oraz współczesne zjawiska. Laureatka kategorii „Kulisy kultury” 2024.

dr Maja Herman – @maja_herman_psychiatrka

Psychiatrka, psychoterapeutka i edukatorka zdrowia psychicznego, prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych. Upowszechnia rzetelną wiedzę i promuje odpowiedzialną komunikację medyczną. Pomysłodawczyni kategorii „Z głową i empatią”.

dr n. med. i n. o zdr. Arkadiusz Matras – @dr.arkadiusz.matras

Dietetyk, edukator i współzałożyciel Dietetyki #NieNaŻarty. Od lat popularyzuje merytoryczną wiedzę o żywieniu w prosty i przystępny sposób, pomagając oddzielać fakty od dietetycznych mitów. Juror kategorii „Odżywianie bez mitów”.

Kasia Bigos – @kasia_bigos_trenerka

Trenerka, szkoleniowiec i ekspertka w zakresie holistycznej pracy z ciałem oraz bezpiecznego treningu. Od lat edukuje i pokazuje, jak świadomie rozwijać sprawność i budować dobrą relację z aktywnością fizyczną. Jurorka kategorii „Więcej niż wynik”.

dr n. med. Magdalena Ciupińska

Specjalistka dermatologii i wenerologii, doświadczona klinicystka i wykładowczyni. Autorka publikacji oraz współautorka podręczników z zakresu dermatologii i kosmetologii. Jurorka poprzednich edycji plebiscytu.

POPRZEDNIA EDYCJA. Oni pokazali, że rzetelność ma znaczenie

W poprzedniej edycji statuetki trafiły do ośmiorga twórczyń i twórców wyróżniających się wiedzą, autentycznością oraz odpowiedzialnym podejściem do swojej społeczności.

W tegorocznej edycji część laureatek i laureatów wraca w nowej roli – jako członkinie i członkowie Kapituły plebiscytu.

NAJWAŻNIEJSZE DATY

21.09–01.10.2026 – zgłaszanie kandydatur

9.10.2026 – wybór nominowanych

09.10–22.10.2026 – głosowanie

06.11.2026 – ogłoszenie laureatów i gala podczas LOUD Congress

Marka VEZZI i BLAUPUNKT została partnerem plebiscytu „Rzetelny Influencer 2025”, a partnerem medialnym ELLE, VIVA i radio ESKA

Materiał reklamowy