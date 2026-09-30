Złoci polscy siatkarze zaskoczeni po powrocie do kraju! Gigantyczna premia dla mistrzów

Ogromna premia dla reprezentacji Polski siatkarzy za zdobycie mistrzostwa Europy

Podopieczni Nikoli Grbicia wywalczyli tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu po raz trzeci w historii, w tym drugi z rzędu. Ten fenomenalny triumf zagwarantował Biało-Czerwonym bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles zaplanowane na 2028 rok. Zwycięzcy turnieju zainkasowali też od Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) nagrodę główną, wynoszącą około pół miliona euro do podziału na cały zespół. Okazuje się jednak, że to nie koniec finansowych niespodzianek przygotowanych dla naszych złotych medalistów!

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QUIZ. Reprezentacja polskich siatkarzy. Kto jest starszy: Fornal czy Komenda, Kurek czy Bołądź? Pytanie 1 z 18 Kto jest starszy? Tomasz Fornal Marcin Komenda Następne pytanie

Władze Grupy Polsat Plus postanowiły docenić fenomenalną formę zawodników i ufundowały dodatkowy bonus opiewający na okrągły milion złotych. Przedstawiciele firmy podkreślili w oficjalnym komunikacie, że ten gigantyczny zastrzyk gotówki stanowi formę podziękowania za wybitne osiągnięcia sportowe. Służy on również docenieniu niesamowitych emocji, które przy każdym kolejnym turnieju potrafią zjednoczyć miliony sympatyków siatkówki na terenie całego kraju.

– Ten zespół od lat daje Polakom coś znacznie więcej niż sportowe wyniki. Daje dumę, wzruszenia i poczucie wspólnoty. Są wieczory, kiedy przed telewizorami i w halach cała Polska przeżywa te same emocje, a nasi siatkarze wielokrotnie sprawiali, że były to emocje najpiękniejsze z możliwych. Obrona tytułu Mistrzów Europy to ogromne osiągnięcie, dlatego chcemy w szczególny sposób podziękować zawodnikom i całemu sztabowi za ich ciężką pracę, determinację i serce zostawione na boisku. Nagroda jest wyrazem naszego uznania i dumy z tego, że od tylu lat możemy być częścią historii polskiej siatkówki

- takie słowa przekazał Piotr Żak, sprawujący funkcję Prezesa Zarządu Grupy Polsat Plus. Jego firma angażuje się w rozwój rodzimej siatkówki od blisko trzech dekad, towarzysząc kadrowiczom w ich najbardziej wiekopomnych momentach.

Należy głośno podkreślić, że tegoroczne mistrzostwa Europy stanowią dziesiąty międzynarodowy turniej z rzędu zakończony zdobyczą medalową dla polskiej reprezentacji. Zdumiewające pasmo sukcesów oraz skuteczna obrona złotego krążka sprawiają, że pozostaje jedynie przyłączyć się do gratulacji i podziękować mistrzom za sportową walkę!

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