"Ted Lasso". 5. sezon powstanie? Oto co wiemy o przyszłości hitu Apple TV

Mimo kiepskiego startu, czwarty sezon "Teda Lasso" zadowolił krytyków - wynik 89% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes mówi sam za siebie. I o ile opinie widzów są już mniej entuzjastyczne (67% pozytywnych not), o tyle na oglądalność serial Apple TV narzekać nie mógł. Czy to oznacza, że powstaną nowe odcinki?

"Ted Lasso" - będzie 5. sezon?

Włodarze Apple TV uparcie milczą na temat przyszłości "Teda Lasso" - tudzież jej braku. Jason Sudeikis wygadał się jednak w temacie planów twórców już w lipcu. The Hollywood Reporter, w oparciu o wywiad z serialowym Tedem, donosi, że:

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pod koniec sierpnia zespół scenarzystów "Teda Lasso" wróci do pracy, by opracować zarys – jeszcze oficjalnie nie zamówionego – piątego sezonu. Twórcy wciąż dysponują niewykorzystanymi pomysłami, a notatki w telefonie Sudeikisa stanowią nieustanne źródło inspiracji. Aktor i twórca serialu ponownie zakłada fabułę rozplanowaną na trzy sezony i ma nadzieję, że publiczność wciąż będzie chciała śledzić dalsze losy bohaterów.

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Ergo: twórcy planują jeszcze dwa sezony "Teda Lasso", by żeńska drużyna AFC Richmond otrzymała tyle samo czasu ekranowego i atencji, co jej męski odpowiednik. Dodajmy do tego popularność serialu i śmiało możemy założyć, że piąty sezon jest jak najbardziej realną opcją. Niemniej nie otwierajcie jeszcze szampana - poczekajmy na oficjalne stanowisko Apple TV w tej sprawie.

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"Ted Lasso" - obsada

W roli głównej występuje Jason Sudeikis jako tytułowy trener Ted Lasso, a na ekranie towarzyszą mu m.in. Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern oraz Grant Feely.

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