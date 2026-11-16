"Akacjowa 38", odc. 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 - streszczenie. Co wydarzy się 23-27 listopada 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 1004. Poniedziałek 23.11.2026

Lucia zeznaje jako świadek w sądzie zakonnym w sprawie o gwałt, którego rzekomo dopuścił się na niej ksiądz Telmo. Dziewczyna decyduje się nie winić go bezpośrednio i zeznaje, że nic nie pamięta. Susana jest wściekła, że krążą plotki o jej romansie z Romualdem. Carmen spotyka swojego syna. Chłopak ma jej za złe, że jest służącą, ale godzi się przyjąć od niej pomoc.

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"Akacjowa 38" - odcinek 1005. Wtorek 24.11.2026

Felipe i Celia martwią się złym samopoczuciem Lucii. Alicia okłamuje ich, że o niczym nie wie. Rosina i Leonor usiłują znaleźć dla Susany jakieś zajęcie, by nie nudziła się po pracy. Krawcowa wykazuje talent do rysunku. Raul - syn Carmen - ma się za kogoś lepszego od służących z poddasza, które go przygarnęły. Servando czuje się coraz lepiej i nudzi się w łóżku.

"Akacjowa 38" - odcinek 1006. Środa 25.11.2026

Susana i Rosina chodzą na kurs rysunku. Susana przejawia spory talent i podoba jej się profesor. Rosina cierpi, bo do rysunku ma dwie lewe ręce. Raul nie czuje się dobrze na poddaszu i ucieka. Przygarnia go Ursula. Na wieść o tym Carmen jest zbulwersowana. Samuel zleca stróżowi przegnanie Ursuli z Akacjowej. Lucia płacze, dowiadując się, że Telmo został wysłany do Chartumu.

"Akacjowa 38" - odcinek 1007. Czwartek 26.11.2026

Zainteresowanie Rosiny rysunkiem wzrasta, gdy zaczynają na zajęciach malować postać nagiego mężczyzny. Wyleczony Servando urządza przyjęcie na strychu, by w ten sposób podziękować koleżankom za opiekę. Nowym proboszczem okazuje się, ku radości wszystkich i zaskoczeniu Lucii oraz Samuela, ojciec Telmo. Wieczorem Lucia oświadcza, że chce wyjechać do Salamanki, by uczyć się w pracowni konserwacji zabytków. Raul jest arogancki i bezczelny wobec matki i służących.

"Akacjowa 38" - odcinek 1008. Piątek 27.11.2026

Raul jest nadal nieznośny. Reprymenda, jakiej mu udziela Servando, nie pomaga, a z mieszkania Samuela chłopak kradnie porcelanową figurkę. Ojciec Telmo przekonuje Lucię, że Samuel nią manipuluje i zaprzecza, jakoby skrzywdził Alicię. El Peńa wybiera się z angielską ekipą na wyprawę naukową do Bechuanalandii w Afryce Południowej, by dokończyć poszukiwania archeologiczne ojca. Flora, która spodziewała się rychłego ślubu, jest wściekła. Przeor Espineira proponuje rozjuszonemu Samuelowi, by wspólnie odebrali Lucii spadek i się nim podzielili.

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