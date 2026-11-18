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W poprzednim odcinku Susana i Rosina zapisały się na kurs rysunku, na którym Susana szybko błysnęła talentem i wyraźnie wpadła w oko profesorowi. Raul źle znosił pobyt na poddaszu i zdecydował się uciec do Ursuli, co wywołało gniew i oburzenie Carmen. W tym samym czasie Samuel nakazał stróżowi usunięcie Ursuli z okolicy Akacjowej, a Lucia pogrążyła się w smutku na wieść o rzekomym wysłaniu Telmo do Chartumu. Czego teraz się spodziewać?
„Akacjowa 38” odcinek 1007 - streszczenie
Rosina zacznie z entuzjazmem podchodzić do lekcji rysunku dopiero wtedy, gdy zadaniem okaże się namalowanie męskiego aktu. Zdrowy już Servando zorganizuje na strychu przyjęcie, by w ten sposób podziękować sąsiadkom za opiekę w czasie choroby. Wiadomość o tym, że nowym proboszczem został ojciec Telmo, będzie wstrząsem dla wszystkich, a zwłaszcza dla Lucii i Samuela. Tego samego wieczoru Lucia złoży ważną deklarację o wyjeździe do Salamanki, gdzie chce podjąć naukę w pracowni konserwacji zabytków. Tymczasem Raul nie zamierza zmieniać swojego zachowania i nadal będzie wyjątkowo arogancki oraz bezczelny wobec matki i pozostałych służących.
„Akacjowa 38” odcinek 1007 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1007. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 r. o godzinie 18:40 na antenie TVP1.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial opowiada o losach kilku mieszczańskich rodzin, których członkowie skrywają przed sąsiadami liczne tajemnice. Serial zdobył w Polsce ogromną popularność dzięki wciągającej fabule pełnej dramatów, romansów oraz niespodziewanych tragedii. Widzowie doceniają go również za bogatą atmosferę oraz doskonałą grę aktorską. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)