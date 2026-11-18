W poprzednim odcinku Susana i Rosina zapisały się na kurs rysunku, na którym Susana szybko błysnęła talentem i wyraźnie wpadła w oko profesorowi. Raul źle znosił pobyt na poddaszu i zdecydował się uciec do Ursuli, co wywołało gniew i oburzenie Carmen. W tym samym czasie Samuel nakazał stróżowi usunięcie Ursuli z okolicy Akacjowej, a Lucia pogrążyła się w smutku na wieść o rzekomym wysłaniu Telmo do Chartumu. Czego teraz się spodziewać?

2026_02_13 ESKA Grażyna Wolszczak WYWIAD

„Akacjowa 38” odcinek 1007 - streszczenie

Rosina zacznie z entuzjazmem podchodzić do lekcji rysunku dopiero wtedy, gdy zadaniem okaże się namalowanie męskiego aktu. Zdrowy już Servando zorganizuje na strychu przyjęcie, by w ten sposób podziękować sąsiadkom za opiekę w czasie choroby. Wiadomość o tym, że nowym proboszczem został ojciec Telmo, będzie wstrząsem dla wszystkich, a zwłaszcza dla Lucii i Samuela. Tego samego wieczoru Lucia złoży ważną deklarację o wyjeździe do Salamanki, gdzie chce podjąć naukę w pracowni konserwacji zabytków. Tymczasem Raul nie zamierza zmieniać swojego zachowania i nadal będzie wyjątkowo arogancki oraz bezczelny wobec matki i pozostałych służących.

„Akacjowa 38” odcinek 1007 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1007. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 r. o godzinie 18:40 na antenie TVP1.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial opowiada o losach kilku mieszczańskich rodzin, których członkowie skrywają przed sąsiadami liczne tajemnice. Serial zdobył w Polsce ogromną popularność dzięki wciągającej fabule pełnej dramatów, romansów oraz niespodziewanych tragedii. Widzowie doceniają go również za bogatą atmosferę oraz doskonałą grę aktorską. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)