"Taniec z gwiazdami" w majówkę. Czy 3.05 dowiemy się, kto awansował do finału?

"Taniec z gwiazdami" - czy jest 3 maja? To pytanie pojawia się w głowie coraz większej grupy widzów, którzy z zapartym tchem śledzą zmagania konkursowych par, a tych w wyścigu po Kryształową Kulę pozostało zaledwie pięć. Jak wiadomo, przed nami majówka, a niedziela 3 maja wydaje się niepewna, jeśli chodzi o realizację formatów telewizyjnych, tym bardziej tych z serii "na żywo". To dzień ustawowo wolny od pracy, wielu osobom kojarzący się z wyjazdami i czasem spędzonym w gronie przyjaciół.

To on wygra "Taniec z gwiazdami"? Widzowie nazywają go objawieniem. Gamou Fall odniósł się do komentarzy

Półfinał "Tańca z gwiazdami"

Nadchodzący półfinał 18. edycji "Tańca z gwiazdami" zapowiada się niezwykle emocjonująco, ponieważ z programem pożegnają się aż dwie pary. Pięciu pozostałych w rywalizacji duetów zaprezentuje po dwie choreografie, w tym jedną inspirowaną najsłynniejszymi musicalami. Po zsumowaniu punktów od jurorów oraz głosów widzów, dwie najlepsze pary otrzymają bezpośredni awans do finału. Pozostali uczestnicy zmierzą się w dogrywce, tańcząc cza-czę do hitu Jennifer Lopez. W tej fazie ostateczny głos będzie należał wyłącznie do jury, które wskaże ostatniego finalistę. Wieczór wyłoni zatem trzy duety, które w kolejnym tygodniu powalczą o prestiżową Kryształową Kulę.

Sebastian Fabijański

Czy jest "Taniec z gwiazdami" 3.05?

Choć trwa majówka, a 3 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy, telewizja Polsat nie planuje przerwy w emisji "Tańca z gwiazdami". Półfinałowy odcinek zostanie wyemitowany zgodnie z planem, już w najbliższą niedzielę, 3 maja. Niedzielny wieczór to moment, kiedy wielu z nas zaczyna powoli wracać myślami do codziennych obowiązków, dlatego seans "TzG", zwłaszcza na tak zaawansowanym etapie rywalizacji, może być przyjemnym zwieńczeniem majówkowego wypoczynku.